Hedeften uzaklaşmadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ve Gaziantepspor karşısında aldıkları beraberliklerle puan yitirmelerinin, takımını hedefinden uzaklaştırmadığını belirterek, "Şampiyonluk yolundan çıkmadık" dedi.



İspanyol çalıştırıcı, FBTV'de yayınlanan "Aragones ile teknik analiz" programında, Fortis Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor mücadelesini, ligdeki son maçları ve takımının durumunu değerlendirdi.



Lige verilen aranın takımı etkileyip etkilemediği sorusunu İspanyol teknik adam, "Her takım devre arası hazırlığını en iyi şekilde yapar, iyi hazırlanırlar. Evimizde oynadığımız maçlarda rakiplerimiz bize karşı defansif anlamda iyi oyun çıkardılar. Son iki maçtan da galibiyeti çıkartamadık. Ama şampiyonluk yolundan da çıkmadık. Rakiplerimiz ile aramızdaki puan farkını açmadan yolumuza devam edeceğiz. Takım olarak bunun farkındayız" şeklinde yanıtladı.



Aragones, Trabzonspor ve Gaziantepspor maçlarındaki beraberliklerin nedenini de "Her iki maçta da etkili presi kırmakta zorlandık. Klasik zorluklar yaşayıp boş alanlar bulmaya çalıştık. Ama her iki takım da geride kapanınca gol yapmakta zorlandık" biçiminde özetledi.



"YARI FİNAL İÇİN GEREKLİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ"



Fortis Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü Bursaspor ile yapacakları çeyrek final rövanşını değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü, deplasmandaki mücadeleyle ilgili şunları kaydetti:



"Her iki takım için de zor geçeceğine inandığım bir maç olacak. Bursaspor kendi seyircisi önünde kazanmak isteyecektir. Bu anlamda saldıracaklarını düşünüyoruz. Bunu kırmak için her şeyi yapacağız. Çünkü biz de bu maçı kazanmak istiyoruz. Bursaspor iyi bir takım. Artık bütün takımlar kalite anlamında birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Güçlü silahlarının olduğunu düşünüyorum. Ama onları engelleyeceğimizi de düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin ve camianın tur özlemi var. Bursaspor maçını kazanarak yarı finale çıkmak için gerekli mücadeleyi vereceğiz."



Sezon başında yaşanılan sakatlıklar nedeniyle kötü sonuçlar aldıklarına dikkati çeken İspanyol teknik adam, sıkıntıları geride bıraktıklarını anlatarak, "Çizgimiz belli. Puan farkı açılmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Eski dönemlerde zayıf takımlar sahaya az gol yiyelim mantığı ile çıkarlardı. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe 2. oldu. Şampiyonun arkasındaki 3 takım ise aynı puanı paylaştı. Bu sadece Türkiye'de değil dünyanın bütün ülkelerinde artık olağanlaştı. Şampiyonluk bekleyen takımların sayısı eskisi gibi 2-3 değil daha fazla" şeklinde konuştu.



KİMSENİN MÜCADELEDEN KAÇTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Luis Aragones, takımın istediği yerde olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:



"Her maç artık oyuncunun istemesi ve düşünmesine bağlı ve oyuncularımız arasında farklı karakterler var. Ben verilen mücadeleden kimsenin kaçtığını düşünmüyorum. Oyuna tutunma anlamında herkes sonuna kadar mücadele ediyor. Genel anlamda hiç kimseyi birbirinden ayırmıyorum. Ama bazı günlerde bazı maçlarda bazı oyuncular iyi veya kötü oynayabiliyor. Her zaman oyunu domine edecek oyuncularımın mevcut olduğunu düşünüyorum. Gaziantepspor maçında Güiza ve Semih birlikte oynadı. Dörtlü savunmanın çok yakınında olduğunu görmüşünüzdür. Özellikle atak yapan oyuncuların geri dönüşlerinin de iyi olması gerekir. Yani birleşmeyi başaran takımlar, iyi savunma yapabilirler ve maçta sahayı iyi açanlar, iyi atak yapabilirler. Son maçlarda bekler dahil oyuncular bindirmeler yaptı. Bekler, saldıran oyunculardır. Bir takımda 2, 3, 4 forvet oynatıp, atak futbol oynanmadığında etkili olamazsınız. Eğer atak oynuyorlarsa iyi bir iş yapılmıştır."