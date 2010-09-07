-HEDEFTEKİ KARİKATÜRİSTE ÖDÜL BERLİN (A.A) - 07.09.2010 - Çizdiği karikatürle İslam dünyasında rahatsızlık yaratan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'a, Almanya'da "M100" adı verilen bir medya ödülü verilecek. "M100 inisiyatifi" tarafından yapılan açıklamada, Westergaard'ın ödülünü yarın akşam Brandenburg eyaletinin Potsdam kentinde medya temsilcilerinin katılacağı, "Avrupa'da basın özgürlüğü" başlığıyla düzenlenecek bir toplantıda alacağı ifade edildi. Westergaard'ın, "demokratik değerlere sadık kalma cesareti gösterdiği, bu değerleri şiddet ve ölüm tehdidine rağmen koruduğu, basın ve ifade özgürlüğünden yana olduğu için" ödüle layık görüldüğü kaydedildi. Ödül töreninin yapılacağı toplantıya Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdikleri "Unutmaya Karşı-Demokrasi İçin" adlı derneğin başkanlığını yapan Joachim Gauck'un da katılarak konuşma yapmalarının beklendiği belirtildi. Aralarında Westergaard'ın da bulunduğu bir grup Danimarkalı karikatüristin, İslam dinini hedef alan 12 karikatürü Jyllands-Posten adlı bir Danimarka gazetesinde 2005 yılında yer almıştı. Başka ülkelerde de bu karikatürlerin yayımlanmasının ardından İslam dünyasında protesto gösterileri baş göstermişti. Dünyanın birçok yerindeki bu protesto gösterilerinde toplam 150 kişi ölmüştü.