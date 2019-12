-HEDEFLERİ SPORCULARDAN ÖNCE HIRSIZLAR BULDU ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Oryantiring Federasyonu tarafından Türkiye'nin peribacalarıyla ünlü Kapadokya bölgesinde 25-27 Mart tarihlerinde düzenlenen ''Uluslararası, 3. Kademe Oryantiring Yarışları'' sırasında 16 elektronik hedefin kaybolduğu belirlendi. Nevşehir'in merkeze bağlı beldelerinden Göreme'de düzenlenen son gün yarışmalarında oryantiring camiasını şaşırtan hırsızlık olayı yaşandı. İsviçre, İsveç, Norveç, ABD, Rusya, Estonya, Bulgaristan, Belçika, İrlanda, Avusturya, İngiltere, İsrail, Belarus, Almanya ve İtalya'dan yarışmacıların da katıldığı organizasyon sonunda, parkur görevlilerince yapılan çalışmada harita ve krokilerle daha önce belirlenen noktalara yerleştirilen elektronik hedeflerin çalındığı ortaya çıktı. Oryantiring Federasyonu Başkanı Mehmet Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmalarda bir kaç hedefin kaybolmasını normal karşıladıklarını, ancak 16 hedefin ''yok olmasını'' bilinçli bir eylem olarak değerlendirdiklerini söyledi. ''İnsanlarımızın bilmeden, merak ettiği için aldığı oluyor. Ancak bu defa durum böyle değil'' değil diyen Genç, şöyle konuştu: ''Sporcular parmaklarına taktıkları yüzükleri her hedefte o noktaya dokunuyor ve o hedefe gidip gitmedikleri tespit ediliyor. Üç gün süren yarışmaların Göreme etabında 16 adet elektronik hedefimiz kayboldu. Bu aklımıza değişik sorular getiriyor. Bölgede denk gelerek, merak ederek alan olabilir. Parkur görevlilerimiz gözetim altında tutuyor ama ne kadar tedbir alınsa da bazen bir kaç tane kayıp olabiliyor. Bu sporda önceden belirlenen harita ve kroki üzerinde çizilen noktalara hedefler konuluyor. Sporcu yarışma esnasında harita ve krokiyi alarak hedefi bulabiliyor. Kısa süre içinde kontrol altında tutulan hedeflerin kaybolması, bilinçli bir iş olduğunu ortaya koymakta.'' -''YARIŞMADA ZORLUK''- Genç, hedeflerin kaybolmasının düzenlenecek organizasyonlarda sıkıntıya neden olacağını anlatarak, ''Oryantiring, eskiden manuel zımba sistemiyle yapılıyordu. Şimdi elektronik sisteme dönüştü. Bu da pahalı bir sistem. Federasyonumuzun özerk olduğu 2006 yılından beri 2011 yılının başına kadar bir set elektronik sistemi vardı. Maddi imkanlarımızı kullanarak aynı anda 400 kişilik yarışma yapabilecek sayıda bunu 3 sete çıkardık. Sporcu sayısı binlere ulaştığında bu sistemi bir yerde kullanmak zorunda kalıyoruz. Tabi ki 16 elektronik sistemin kaybolması bizi güç durumda bıraktı. Şu an birçok ilimizde müsabakalar var. Bu eksiklikten dolayı zorlanıyoruz'' diye konuştu. -''VATANDAŞIN BULMA ŞANSI YOK''- ''Şu an kimseyi suçlamamız mümkün değil'' diyen Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hedeflerin her biri 150-200 lira tutarında. Hemen alma şansımız yok. Almanya'dan getirtmek zorundayız. Siparişi ve getirilmesi zaman alıyor. Eğitimini almış sporcularımız bile bulmakta güçlük çekerken, vatandaşın bunu o kadar kısa sürede bulması mümkün değil. Acaba biz seçmeleri yanlış kişiler için mi yapıyoruz ya da bizden daha eğitimli vatandaşlarımız mı var diye düşünmeden edemiyoruz.'' Genç, güvenlik güçlerine bilgi verildiğini ve yapılan incelemede kaybolan hedeflerin bulunduğu bölgeye sivil vatandaşların girmediğinin belirlendiğini sözlerine ekledi.