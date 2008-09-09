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Spor

'Hedefimiz yüksek'

09 Eylül 2008 03:00


Lazio’nun sakatlıktan yeni kurtulan defans oyuncusu Lorenzo De Silvestri tekrar kadroya katılıp bu sezonki hedefler doğrultusunda savaşmak için sabırsızlanıyor. 

Lige 3 puanla başlayan Lazio’da De Silvestri bu galibiyetin yollarını açtığını ifade etti. Lige iyi başlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan genç futbolcu geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde de olduklarını ancak iyi hazırlanamadıklarını itiraf etti.

Bu sene önemli başarılara ulaşabileceklerini söyleyen De Silvestri, 2.hafta karşılaşacakları Sampdoria’nın formda bir ekip olduğunu ancak yüksek düşünmek için kazanmak zorunda olduklarını dile getirdi. İyi bir potansiyele sahip olduğunu savunan De Silvestri her geçen gün kendisini geliştirdiğini ve hatalarını düzelttiğini söyledi.

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