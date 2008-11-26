'Hedefimiz liderlik'



Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Turan, UEFA Kupası'nda gruptan lider olarak çıkmak istediklerini, bu nedenle Metalist'i yenmeleri gerektiğini belirtti.





Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, UEFA Kupası'nda gruplarından lider olarak çıkmak istediklerini söyledi.



Arda, GS TV'ye yaptığı açıklamada, gruplarında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımı ile yapacakları karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, ''Çünkü grup liderliği çok önemli. Önümüzdeki turlar için önemli. Lider olursak üçüncülerle oynayacağız. Liderlik bizi daha kolay bir yola götürecektir. Umarım yarınki maçı kazanırız. Kendi evimizde, taraftarımızın desteğiyle grubumuzdan lider olarak çıkmayı hedefliyoruz. Bu nedenle Metahist Kharkiv maçını da 3 puanla kapatmak istiyoruz'' dedi.



Turkcell Süper Lig'deki durumlarıyla ilgili de açıklamada bulunan genç futbolcu, liderin 6 puan gerisinde bulunduklarını hatırlatarak, ''Bunlar da futbolun içinde olan şeyler. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. Lig uzun bir maraton. Galatasaray takımı daha önce çok daha gerilerden gelip şampiyon olmuştur. Biz hiç moralimizi bozmuyoruz. Bizi sevenlerin de moralini bozmasına gerek yok. Taraftarımızın bize olan desteğini devam ettirmesini istiyoruz. Zaten gerekeni yapacağız'' diye konuştu.



Arda, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirterek, ''Ben çok iyiyim. Zaten herhangi bir sorun yok, her şey yolunda ve kendimi çok iyi hissediyorum. Kimse merak etmesin'' dedi.

