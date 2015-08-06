T24 LogoT24 Logo
Spor

6 ay men cezası alan yüzücü Michael Phelps Olimpiyatlar'a kadar alkolü bıraktı

Michael Phelps cezası nedeniyle Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılamamıştı

06 Ağustos 2015 17:12

Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu Michael Phelps, 2016 Olimpiyat Oyunları'na kadar alkol kullanmama kararı aldı. Geçtiğimiz ekim ayında ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için altı ay men cezası alan Phelps, Amerika Yüzme Federasyonu’nun verdiği ceza nedeniyle seçmeleri geçmesine rağmen Dünya Su Sporları Şampiyonası’na katılamamıştı.

Ntvspor'un haberine göre, 30 yaşındaki efsane yüzücü bir rehabilitasyon merkezinde 45 gün süren tedavisinin ardından konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. 2016 yılında Brezilya’da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’na hazırlandığını söyleyen Phelps, "Açıkçası Dünya Şampiyonası’nda  yarışmak isterdim, ancak yapmam gereken bu" diye konuştu. 

Efsane yüzücü "vücudumu en iyi şekilde hazırlamam gerekiyor. Erken yatıyorum. Daha çok uyuyorum. Erken kalkıp güne sakin bir kafayla başlıyorum. Aklımda kötü düşüncelere yer vermiyor, pozitif şeyler düşünüyorum" dedi.

Yıllardır efsane yüzücünün antrenörlüğünü yapan Bob Bowman da Phelps'in gösterdiği çabadan memnun olduğunu belirtti. Türk Milli Takımlar'da baş danışmanlık görevini de sürdüren Bowman, "artık gece yatarken sabah nasıl bir Phelps ile karşılaşacağımı biliyorum. Eskiden böyle değildi" dedi.

Terapi sayesinde "kusursuz hayat" yaşadığı yönündeki algının değiştiğini söyleyen Phelps, "artık insanlar beni daha ulaşılabilir görüyor. Alkolü bıraktıktan sonra kendimi iyi hissediyorum. Kendimle ilgili çok şey öğrendim ve dürüst olmak gerekirse dünyada gerçek kimliğimi gören çok az insan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

18'i altın, toplam 22 madalyayla olimpiyat oyunları tarihinin en başarılı sporcusu olan Michael Phelps, gelecek yıl Rio'da mücadele edebilmek adına bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonası'nda yarışacak. Phelps eğer olimpiyat vizesi alırsa, tecrübeli sporcunun kariyerindeki dördüncü olimpiyat olacak.

Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu Michael Phelps, 2016 Olimpiyat Oyunları'na kadar alkol kullanmama kararı aldı. Geçtiğimiz ekim ayında ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için altı ay men cezası alan Phelps, Amerika Yüzme Federasyonu’nun verdiği ceza nedeniyle seçmeleri geçmesine rağmen Dünya Su Sporları Şampiyonası’na katılamamıştı.

Ntvspor'un haberine göre, 30 yaşındaki efsane yüzücü bir rehabilitasyon merkezinde 45 gün süren tedavisinin ardından konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. 2016 yılında Brezilya’da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’na hazırlandığını söyleyen Phelps, "Açıkçası Dünya Şampiyonası’nda  yarışmak isterdim, ancak yapmam gereken bu" diye konuştu. 

Efsane yüzücü "vücudumu en iyi şekilde hazırlamam gerekiyor. Erken yatıyorum. Daha çok uyuyorum. Erken kalkıp güne sakin bir kafayla başlıyorum. Aklımda kötü düşüncelere yer vermiyor, pozitif şeyler düşünüyorum" dedi.

Yıllardır efsane yüzücünün antrenörlüğünü yapan Bob Bowman da Phelps'in gösterdiği çabadan memnun olduğunu belirtti. Türk Milli Takımlar'da baş danışmanlık görevini de sürdüren Bowman, "artık gece yatarken sabah nasıl bir Phelps ile karşılaşacağımı biliyorum. Eskiden böyle değildi" dedi.

Terapi sayesinde "kusursuz hayat" yaşadığı yönündeki algının değiştiğini söyleyen Phelps, "artık insanlar beni daha ulaşılabilir görüyor. Alkolü bıraktıktan sonra kendimi iyi hissediyorum. Kendimle ilgili çok şey öğrendim ve dürüst olmak gerekirse dünyada gerçek kimliğimi gören çok az insan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

18'i altın, toplam 22 madalyayla olimpiyat oyunları tarihinin en başarılı sporcusu olan Michael Phelps, gelecek yıl Rio'da mücadele edebilmek adına bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonası'nda yarışacak. Phelps eğer olimpiyat vizesi alırsa, tecrübeli sporcunun kariyerindeki dördüncü olimpiyat olacak.

ETİKETLER

micheal phelpsyüzmeolimyatlar2016 olimpiyat oyunları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24