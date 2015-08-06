6 ay men cezası alan yüzücü Michael Phelps Olimpiyatlar'a kadar alkolü bıraktı

Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu Michael Phelps, 2016 Olimpiyat Oyunları'na kadar alkol kullanmama kararı aldı. Geçtiğimiz ekim ayında ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için altı ay men cezası alan Phelps, Amerika Yüzme Federasyonu’nun verdiği ceza nedeniyle seçmeleri geçmesine rağmen Dünya Su Sporları Şampiyonası’na katılamamıştı.

Ntvspor'un haberine göre, 30 yaşındaki efsane yüzücü bir rehabilitasyon merkezinde 45 gün süren tedavisinin ardından konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. 2016 yılında Brezilya’da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’na hazırlandığını söyleyen Phelps, "Açıkçası Dünya Şampiyonası’nda yarışmak isterdim, ancak yapmam gereken bu" diye konuştu.

Efsane yüzücü "vücudumu en iyi şekilde hazırlamam gerekiyor. Erken yatıyorum. Daha çok uyuyorum. Erken kalkıp güne sakin bir kafayla başlıyorum. Aklımda kötü düşüncelere yer vermiyor, pozitif şeyler düşünüyorum" dedi.

Yıllardır efsane yüzücünün antrenörlüğünü yapan Bob Bowman da Phelps'in gösterdiği çabadan memnun olduğunu belirtti. Türk Milli Takımlar'da baş danışmanlık görevini de sürdüren Bowman, "artık gece yatarken sabah nasıl bir Phelps ile karşılaşacağımı biliyorum. Eskiden böyle değildi" dedi.

Terapi sayesinde "kusursuz hayat" yaşadığı yönündeki algının değiştiğini söyleyen Phelps, "artık insanlar beni daha ulaşılabilir görüyor. Alkolü bıraktıktan sonra kendimi iyi hissediyorum. Kendimle ilgili çok şey öğrendim ve dürüst olmak gerekirse dünyada gerçek kimliğimi gören çok az insan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

18'i altın, toplam 22 madalyayla olimpiyat oyunları tarihinin en başarılı sporcusu olan Michael Phelps, gelecek yıl Rio'da mücadele edebilmek adına bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonası'nda yarışacak. Phelps eğer olimpiyat vizesi alırsa, tecrübeli sporcunun kariyerindeki dördüncü olimpiyat olacak.

Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu Michael Phelps, 2016 Olimpiyat Oyunları'na kadar alkol kullanmama kararı aldı. Geçtiğimiz ekim ayında ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için altı ay men cezası alan Phelps, Amerika Yüzme Federasyonu’nun verdiği ceza nedeniyle seçmeleri geçmesine rağmen Dünya Su Sporları Şampiyonası’na katılamamıştı.

Ntvspor'un haberine göre, 30 yaşındaki efsane yüzücü bir rehabilitasyon merkezinde 45 gün süren tedavisinin ardından konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. 2016 yılında Brezilya’da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’na hazırlandığını söyleyen Phelps, "Açıkçası Dünya Şampiyonası’nda yarışmak isterdim, ancak yapmam gereken bu" diye konuştu.

Efsane yüzücü "vücudumu en iyi şekilde hazırlamam gerekiyor. Erken yatıyorum. Daha çok uyuyorum. Erken kalkıp güne sakin bir kafayla başlıyorum. Aklımda kötü düşüncelere yer vermiyor, pozitif şeyler düşünüyorum" dedi.

Yıllardır efsane yüzücünün antrenörlüğünü yapan Bob Bowman da Phelps'in gösterdiği çabadan memnun olduğunu belirtti. Türk Milli Takımlar'da baş danışmanlık görevini de sürdüren Bowman, "artık gece yatarken sabah nasıl bir Phelps ile karşılaşacağımı biliyorum. Eskiden böyle değildi" dedi.

Terapi sayesinde "kusursuz hayat" yaşadığı yönündeki algının değiştiğini söyleyen Phelps, "artık insanlar beni daha ulaşılabilir görüyor. Alkolü bıraktıktan sonra kendimi iyi hissediyorum. Kendimle ilgili çok şey öğrendim ve dürüst olmak gerekirse dünyada gerçek kimliğimi gören çok az insan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

18'i altın, toplam 22 madalyayla olimpiyat oyunları tarihinin en başarılı sporcusu olan Michael Phelps, gelecek yıl Rio'da mücadele edebilmek adına bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonası'nda yarışacak. Phelps eğer olimpiyat vizesi alırsa, tecrübeli sporcunun kariyerindeki dördüncü olimpiyat olacak.