-HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KESZTHELY (A.A) - 08.08.2010 - Macaristan'ın Keszthely kentinde 130 bayan boksörün katılımıyla düzenlenen Avrupa Birliği Bayanlar Boks Şampiyonası'nda kazandığı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile takım halinde şampiyon olan Türkiye'nin yeni hedefi dünya şampiyonluğu. Türkiye Bayan Boks Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Selahattin Başaran, 4 Ağustosta başlayan ve bugün sona eren şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, Macaristan'da kazanılan şampiyonluğun kendileri açısından önemine işaret etti. Başaran, bundan sonraki hedeflerinin 9-19 Eylül 2010 tarihleri arasında Barbados'da düzenlenecek dünya şampiyonası olduğunu söyledi. Milli takımın dünya şampiyonası öncesi ciddi bir sınav verdiğini dile getiren Başaran, ''Burada eksiklerimizi gördük. Önümüzde bir ayı aşkın bir zaman var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirerek dünya şampiyonasına gitmek istiyoruz'' dedi. Türkiye Bayan Boks Milli Takımı'nın Kafile Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Yalçın da milli takımı kutlayarak, ilk hedeflerinin dünya şampiyonası, ardından da 2012 Londra Olimpiyatları olduğunu belirtti. Şampiyonada 46 kiloda Serpil Yassıkaya, 54 kiloda Ayşe Taş, 64 kiloda Gülsüm Tatar altın madalya kazanırken, 51 kiloda Sümeyra Yazıcı gümüş madalya, 48 kiloda Binnur Sakal, 75 kiloda Elif Güneri ve artı 81 kiloda Şemsi Yaralı bronz madalya kazandı. Kazandığı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile takım halinde 24 puan toplayan Türkiye şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi Macaristan 23 puanla ikinciliği elde ederken, üçüncülüğü ise Fransa 13 puanla kazandı. Şampiyonanın en teknik boksörü ise 64 kiloda altın madalya kazanan, dünya ve Avrupa Şampiyonu Gülsüm Tatar seçildi.