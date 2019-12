Hedef: Yarısı kadın Meclis

T24

HEDEF 275 KADIN MİLLETVEKİLİ' TOPLANTISINDAN KARELER



Eşit temsil, yeni anayasa



Kadınlar, erkek duvarını aşamıyor

Başımızı kaldırmalı, talep etmeliyiz

Kampanyanın dört sloganı

KADER Başkanı Çiğdem Aydın, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner gibi başarılı 25 kadının ‘yüzü’ olduğu kampanyanın hedefi, Meclis’in yarısı, yani 275 koltuğa kadın milletvekillerini oturtabilmek. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA.DER), 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde daha çok kadın milletvekili seçilebilmesi için milletvekili sayısının yarısına gönderme yaparak, “275 kadın milletvekili” kampanyasını başlattı. KA.DER, 22 Temmuz 2007 genel seçimleri öncesi, “Meclise girmek için erkek olmak şart mı?” diye sorup “bıyıklı kampanya” yapmış, 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde ise kimsenin bir araya getiremediği Başbakan Tayyip Erdoğan, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aynı karede buluşturmuştu. Kampanyanın yüzleri, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, KA.DER Başkanı Çiğdem Aydın, yazar Ayşe Kulin, gazeteci-yazar Ayşe Özgün, köşe yazarı Nihal Bengisu Karaca, şarkıcılar Sertab Erener, Gülben Ergen ve Nil Karaibrahimgil ile engelli terzi Nebahat Alanç, hazırlanan üç reklam filminde oynayıp, gazete ve billboard ilanları için poz verdiler.Kampanyayla ilgili dün Dedeman Otel’de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan KA.DER Genel Başkanı Çiğdem Aydın, nüfusun yarısını kadınların oluşturduğunu ama TBMM’de sadece 48 kadın milletvekili ile yüzde 8 oranında temsil edildiklerini belirterek, şunları söyledi: “Kendimiz ve çocuklarımız için özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. Bunun yolu da TBMM’de eşit temsilden geçiyor. 12 Haziran seçimlerinin iki özelliği var. Birincisi listelerde yer alacak aday kadın sayısı, ikincisi ise TBMM’ye yeni seçilecek milletvekillerinin yeni bir anayasa yapacak olması.”“Şu an TBMM’de görev yapan 48 kadın, yüzde 92 oranında temsil edilen erkeklerin duvarını aşıp, seslerini duyuramıyor. Bu ülkenin kadınları olarak TBMM’de hakkımız olan koltuklarda oturmak, kadın sorunlarına çare olacak politikalar üretmek istiyoruz. Tüm kadın haklarının korunduğu bir ülke istiyoruz. Biz, nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi de biliyoruz, devletin bizi ve haklarımızı korumakta ne kadar aciz olduğunu da. Yeni anayasayı, tüm bunları değiştirebilmenin bir yolu olduğu için çok önemsiyoruz. TBMM’de eşit temsil sağlandığında, yeni anayasa için de umutlanabileceğiz.”Kampanya yüzlerinden Vuslat Doğan Sabancı, Nihal Bengisu Karaca ve Ayşe Kulin de şunları söyledi:Vuslat Doğan Sabancı: “İnsan hayal ettiği alemde ancak yaşar. Biz de başımızı kaldırmalıyız, istemeliyiz, talep etmeliyiz. Nüfusun yarısının kadın olduğu bir toplumda Meclis’te bunun aynı şekilde temsil edilmemesi gerçekten artık kabul edilmez. Bu sadece kadın sorunları için de değil şiddette, kızların eğitilmesinde, kadınların Meclis’te olması etkili olacaktır. Toplumdaki her olayda kadın bakışının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben karşımda beni temsil etmek için sadece erkeklerden oluşmuş bir parlamento görmek istemiyorum. Çünkü sadece erkeklerden oluşmuş bir Meclis’e benim sorunlarımı yüzde 100 temsil edebileceğine inanmıyorum.”Nihal Bengisu Karaca: “Sadece sistemin, ‘Evet ideal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu kadındır’ dediği kadınların değil, hepimizin girebilmesini istiyorum. Ben kişisel olarak siyaseti düşünmüyorum, ama benim gibi yaşayan, benim gibi düşünen birçok kadının siyaset yapmak için çırpındığını biliyorum. Erkek adayların onların sırtına bastığını biliyorum.”Ayşe Kulin: “Kadınını Meclis’e Avrupa’da, İngiltere haricinde ilk defa sokmuş bir millete, gerçekten bu kadar az kadınla temsil biraz ayıp oluyor. 275 bizim için bir hayal ama aynı zamanda bir hedef. En azından 100 kadına ulaşmalıyız.”KA.DER Genel Başkanı Çiğdem Aydın, kampanyayla ilgili de şu bilgileri verdi: “4 slogan belirledik. Basit görünen bu dört cümle, bizim hayalimizdeki Türkiye’nin resmi. Biz, ‘eşit temsil’, ‘gerçek demokrasi’, ‘yeni anayasa’ ve ‘engelleri aşmak’ için Meclis’te 275 kadın milletvekili görmek istiyoruz. Hayalimizi paylaşmak için bazı önemli ve tanınmış kadınların kapısını çaldık. Listemizi oluştururken iki ölçütümüz vardı. Birincisi, kadınlar için söz söylemiş olmaları, kadın meselesini düşünmüş, önemsemiş, çözüm için katkıda bulunmuş olmaları, diğeri de toplumun her kesiminden kadınları temsil edebilecek içtenlikte olmalarıydı.”