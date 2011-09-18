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Spor

Hedef olimpiyat İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 18:46

-Hedef olimpiyat İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 96 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Serhat Balcı, artık hedefinin 2012 Londra Olimpiyat Oyunları olduğunu ifade etti. Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlardan sonra güreşi bırakacağını dile getirerek, ''Olimpiyat şampiyonu olarak kariyerimi noktalamak istiyorum. Artık var gücümle olimpiyatlara hazırlanacağım. Bunun için gelecek sene yapılacak Avrupa Şampiyonası'na dahi katılmayabilirim'' diye konuştu. Şampiyonalarda üst üste maçlar oynandığını ve bunun yorucu olduğunu belirten Balcı, bu nedenle fiziki güç arttırıcı ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapacağını söyledi. -Olimpiyatta daha kolay- Serhat Balcı, Dünya Şampiyonalarına bir sıklette 40'dan fazla sporcunun katıldığını, ancak olimpiyata sadece 20 güreşçinin mücadele ettiğini vurgulayarak, olimpiyatta madalya almanın daha kolay olduğunu savundu. Kendi sıkletinde daha önceki dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş sporcularla mücadele edip galip geldiğini hatırlatan Serhat Balcı, ''Dünya ve olimpiyat şampiyonları buradan madalyasız ayrıldı. Ben gümüş madalya aldım. Ancak gümüş madalya alan ülkemizde fazla ilgi görmüyor. Altın madalya alanın yüzde 1'i kadar ilgi görüyorsunuz'' ifadesini kullandı.

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