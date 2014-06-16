Hedef kupa, rakip Portekiz



Bir haftadır Brezilya’nın ücra ve sakin bir köşesinde, Campo Bahia’da turnuva kargaşasından uzak bir şekilde maçlara hazırlanan Alman Milli Futbol Takımı nihayet şampiyona havasına girdi. Teknik Direktör Joachim Löw dün takımın Salvador kentine gelmesi ile birlikte kendileri için de turnuvanın başladığını dile getirdi.

Sahadaki ilk mücadele ise bugün Türkiye saati ile 19:00'da Avrupa kıtasının bir başka güçlü ekibi, Ronaldo'lu Portekiz’e karşı verilecek. Almanlar Joachim Löw’ün deyimi ile maça tam anlamı ile hazır. Takımdaki kalitenin ne kadar üst düzeyde olduğunu bugüne dek defalarca ortaya koyduklarını belirten başarılı çalıştırıcı oyun anlamında da ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Sahip oldukları potansiyeli turnuva boyunca sahaya yansıtabilmeleri durumunda, mağlup edilmesi çok zor bir ekip olacaklarını ifade eden Löw, bunun için her maça azami hırs ve tutku ile çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Almanya tam kadro

Joachim Löw’ün vaat ettiği kaliteli oyunu sahaya yansıtacak futbolculardan bazılarının durumu yaşadıkları sakatlıklar nedeni ile geçtiğimiz günlerde belirsizliğini koruyordu. Ancak dün yapılan antrenmana kadrodaki 23 futbolcunun tamamının katılması ve hepsinin oynayabilecek duruma gelmesi teknik ekipte yüzleri güldürüyor. Löw, gazetecilerin sorusu üzerine kaleci Neuer, Lahm, Schweinsteiger ve Khedira da dahil olmak tüm futbolcuların Portekiz maçına yüzde yüz hazır olduklarını bildirdi.

Başbakan Merkel de Brezilya’da

Almanya-Portekiz maçının bir de önemli konuğu var: Başbakan Angela Merkel. Daha önceki büyük turnuvalarda da takımı tribünden destekleyen Merkel’in stadyumdaki varlığının kendilerini daha da ateşlediğini ifade eden forvet oyuncularından Lukas Podolski Portekiz karşılaşmasında çok iyi bir oyun ortaya koyup rakiplerinin gözünü korkutmak istediklerini belirtti.

Omzundaki sakatlığı tamamıyla atlatan başarılı kaleci Manuel Neuer ise Portekiz'in son yıllarda sürekli iyi bir futbol ortaya koymayı başarmış olan güçlü bir rakip olduğunu ve bu maçın bir final havasında geçeceğini belirtti. Başarılı file bekçisi, takım olarak 90 dakia sonunda kendi güçleri hakkında daha iyi bir fikir edineceklerini de sözlerine ekledi.

Almanya’nın hedefi 13 Temmuz’da Rio de Janeiro’daki Maracana Stadyumu’nda oynanacak final maçına kalıp ardından dördüncü kez kupayı kaldırabilmek. Portekiz’e karşı aynı zamanda dünya şampiyonalarındaki 100'üncü maçına çıkacak olan Alman takımının, beklentileri ne ölçüde karşılayacağını bugün Salvador kentinde oynanacak karşılaşmada ortaya çıkacak.

Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanacak olan Almanya – Portekiz mücadelesini Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmadan 9’unu Almanya, 3’ünü Portekiz kazandı, 5 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı.

Günün diğer maçları

Almanya’nın da bulunduğu G Grubu’nun diğer karşılaşması Gana ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak. Karışlaşma TSİ 01:00'da başlayacak. Natal kentindeki Dunas Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsveç’li hakem Jonas Eriksson yönetecek. Bir dönem Almanya Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü de yapan Jürgen Klinsmann'ın çalıştırdığı ABD ile Gana daha önce bir kez karşı karşıya gelmişler ve 2006 Dünya Futbol Şampiyonası’ndaki son grup maçı Gana'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

İran - Nijerya

Bugün ayrıca F Grubu’nda İran ile Nijerya karşı karşıya gelecek. TSİ 22:00’da başlayacak maçı Ekvadorlu hakem Carlos Vera yönetecek. Kadrosunda Fenerbahçe forması giyen Emenike’yi de barındıran Nijerya ile İran’ın bugüne dek yaptıkları tek karşılaşmayı Nijerya kazanmıştı. İran – Nijerya arasındaki mücadeleye Curitiba kentindeki Arena da Baixada ev sahipliği yapacak.