Hedef IŞİD'in gelir kaynakları



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşbaşkanlık yaptığı Terörle Mücadele Küresel Forumu (Global Counterterrorism Forum) beşinci kez bir araya geldi. Toplantının en önemli maddesi IŞİD örgütüne yabancıların katılımı ve rehineler üzerinden gelir elde edilmesinin önlenmesi çabaları oldu.

Suriye’deki İŞİD örgütüne karşı başlatılan hava saldırısının ertesi günü bir araya gelen ve 30 ülke temsilcisinin katıldığı forumda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry her ülkenin terör ile mücadeleye katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Kerry ‘Bu sadece bir kaç gün içerisinde, bir kaç hava saldırısı ile çözülecek bir sorun değil. Ortak bir strateji ve etkili bir koordinasyon gerektirecek. Belli taktikler uygulamamız lazım’ açıklamasında bulundu. Bu taktiklerin arasında terör örgütleri için savaşmaya gidenlerin vizelerinin iptali ve örgütün finans kaynağının kesilmesi de yer alıyor.

Rehineler önemli gelir kaynağı

Forum’da bir araya gelen ülke temsilcileri terör örgütlerinin rehin alma stratejilerinin engellenmesinde fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Kerry konuşmasında ABD’nin özellikle Cezayir ve Kanada ile birlikte hareket ederek yeni bir strateji geliştirdiğini söyledi. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan Kerry genç kadın ve erkeklerin beyinlerinin yıkandığını belirtti. Kerry ‘İlk olarak radikalleşmeyi önlememiz lazım. Bunun için de yerel liderlerin, dini liderlerin, eğitmenlerin ve gazetecilerin desteğine ihtiyacımız var’ dedi.

Kerry bu hedefi gerçekleştirebilmek için IŞİD ile mücadele eden yerel organizyonlara Amerika’nın 2 milyon dolar daha destek sağlayarak bu alandaki desteğini toplam 5 milyon dolara çıkaracağını açıkladı. Ayrıca rehineler için talep edilen ödemelerin terör örgütleri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu hatırlatan Kerry Amerika’nın bu tarz ödemeler yapmayacağını söyledi ve ‘bu taleplerin karşılanması daha fazla rehin alma sorununu doğuracak’ dedi.

Türkiye desteğe hazır

Türkiye’nin rehinelerden ötürü açık destek sağlayamamasına da değinen Kerry ‘Türkiye rehineler nedeniyle ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Ancak Türkiye bu girişimin bir parçası ve destek sağlamaya devam edecek. Gösterdiği bu gönüllü davranıştan ötürü Türkiye’ye minnettarız’ dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, rehin almanın neredeyse bir endüstri haline dönüştürüldüğünü belirtti ve bunun önüne geçilmesi için bölge ülkerinde Türkiye’nin desteğine dikkat çekti. Çavuşoğlu ‘Somali ve Yemen’deki hakimlerin eğitimine ve bu ülkelerdeki adalet sisteminin geliştirilmesine destek sağlıyoruz. Terörle mücadeleye tamamen bağlıyız’ açıklamasında bulundu.

New York’ta gerçekleştirilen 69. Birleşmiş Milletler Zirvesi esnasında ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD örgütüne karşı Arap devletleri ile birlikte başlattığı hava saldırısındaki koalisyonu genişleterek, Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerin de aktif desteğini almaya çalışacak.