Hedef İnönü'de kolbastı oynamak

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Toplam 8 maç



Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde "üç büyük" takımla yaptığı toplam 8 maçın ise sadece 1'inde galip geldi. 5 maçta yenilgi alan Karadeniz ekibi, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, tek galibiyetini geçen sezonun son haftasında Fenerbahçe karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla elde etti.



İlk olacak



Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı yenmesi halinde teknik direktör Ersun Yanal ile İstanbul'un şampiyonluğa oynayan rakipleri karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmiş olacak.



Bu sezon sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan, deplasmanda da Galatasaray'a 3-0 yenilen, Fenerbahçe karşısında golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında galip gelmesi halinde bu sezon da söz konusu rakipleri karşısında ilk 3 puanını elde etmiş olacak.



Ayrıca Trabzonspor, bu sezon söz konusu takımlar karşısında da ilk golünü kaydetmiş olacak.



Maçlar



Trabzonspor'un Yanal yönetiminde "üç büyükler" ile yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



Trabzonspor-Galatasaray.......: 0-1



Fenerbahçe-Trabzonspor........: 3-2



Beşiktaş-Trabzonspor..........: 3-0



Galatasaray-Trabzonspor.......: 1-0



Trabzonspor-Fenerbahçe........: 2-0



Trabzonspor-Beşiktaş..........: 0-0



Galatasaray-Trabzonspor.......: 3-0



Fenerbahçe-Trabzonspor........: 0-0



Bordo-mavililer, Ersun Yanal yönetiminde, söz konusu rakipleriyle İstanbul'da yaptığı 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı.Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'ye 3-2, Beşiktaş'a 3-0, Galatasaray'a ise 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup oldu. Bordo-mavililer, tek beraberliğini ise 3 hafta önce sarı-lacivertli takım karşısında İstanbul'da golsüz berabere kalarak aldı.Trabzonspor, 5 maçta 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.