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Spor

'Hedef çeyrek final'

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fortis Türkiye Kupası kuralarıyla ilgili olarak, ''Hedefimiz gruptan çıkarak çeyrek finale kalmak'' dedi.

17 Ekim 2008 03:00


Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fortis Türkiye Kupası kuralarıyla ilgili olarak, ''Hedefimiz gruptan çıkarak çeyrek finale kalmak'' dedi.

Fortis Türkiye Kupası kuralarını değerlendiren Samet Aybaba, D Grubu'nda Fenerbahçe, Ankaragücü, Eskişehirspor ve Tokatspor ile mücadele edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Bizim hedefimiz kupayı kazanmak. Sezona başlarken ilk hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Grupta 5 takımın 4'ü Turkcell Süper Lig ekibi. Hedefimiz gruptan çıkarak çeyrek finale kalmak.''

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