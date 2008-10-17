'Hedef çeyrek final'



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fortis Türkiye Kupası kuralarıyla ilgili olarak, ''Hedefimiz gruptan çıkarak çeyrek finale kalmak'' dedi.



Fortis Türkiye Kupası kuralarını değerlendiren Samet Aybaba, D Grubu'nda Fenerbahçe, Ankaragücü, Eskişehirspor ve Tokatspor ile mücadele edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Bizim hedefimiz kupayı kazanmak. Sezona başlarken ilk hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Grupta 5 takımın 4'ü Turkcell Süper Lig ekibi. Hedefimiz gruptan çıkarak çeyrek finale kalmak.''