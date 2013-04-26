Hedef: Amsterdam, rakip: Benfica

Fenerbahçe Kadıköy'deki tarihi maçta Benfica'yı 1-0 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı için önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Fenerbahçe Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk etti.

Karşılaşma boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen temsilcimizin biri penaltı olmak üzere 3 topu direkten döndü.

Beklenen gol ise 71. dakikada geldi.

Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşunda direğe çarparak içeri giren top Benfica savunması tarafından çıkarılsa da hakem golü verdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca, temsilcimiz rövanş öncesi avantaj yakalamış oldu.

Maçtan dakikalar

89' Maximiliano Pereira'nın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan oyun alanının dışına gidiyor.

87' Ceza sahası dışında topla buluşan Carlos Neto Martins kaleye vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızdan geri dönüyor.

87' Milos Krasic ise Moussa Sow'un yerine oyuna dahil oluyor. Böylece Fenerbahçe maçtaki tüm oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oluyor.

86' Fenerbahçe 2 oyuncu değişikliği birden yapıyor. Selçuk Şahin, Cristian Baroni'nin yerine oyuna dahil oluyor.

84' Fenerbahçe savunmasının az adamla yakalandığı bir anda Carlos Neto Martins'in yerden pasında Oscar Cardozo topla buluşuyor. Cardozo topla birlikte ilerledikten sonra pasını sağ tarafından hareketlenen Eduardo Salvio'ya görmek istiyor ancak savunmada Joseph Yobo çok kritik bir hamle yaparak önemli olabilecek bir atağı kesmeyi başarıyor.

82' Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Salih Uçan penaltı noktasına doğru ortasını yapıyor. Pierre Webo'dan önce Lorenzo Melgarejo kafayla topu uzaklaştırıyor. Aynı zamanda hakem Milorad Mazic Pierre Webo'nun Lorenzo Melgarejo'a faul yaptığını ifade ediyor.

81' Benfica, maçtaki son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Andre Gomes yerini Carlos Neto Martins'e bırakıyor

79' Serbest vuruşu Nico Gaitan kullanıyor. Ortasında top doğrudan kaleci Volkan Demirel'e geliyor.

78' Reto Ziegler'in Eduardo Salvio'ya yaptığı faul sonrasında Benfica sağ kanattan serbest vuruş kazanıyor.

76' Maçta son 15 dakikaya girilirken temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

71' GOOOLL!! Temsilcimiz Fenerbahçe, Egemen Korkmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor.

67' Sol kanatta Dirk Kuyt'ın kafa pasıyla Pierre Webo savunmanın arkasında topla buluşuyor ancak Webo için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

64' Aynı dakika içinde Benfica da maçtaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Rodrigo Machado, Ola John'un yerine oyuna giriyor.

66' Salih Uçan sol kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak savunmada Jardel Nivaldo kafayla topu ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

64' Fenerbahçe, maçtaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Raul Meireles yerini Salih Uçan'a bırakıyor.

62' Raul Meireles topsuz alanda yaşadığı sakatlık sonrasında yerden kalkamadı ve oyuna devam edemeyecek gibi gözüküyor.

61' Fenerbahçe sağlı sollu köşe vuruşları kazanıyor. Bu kez sol kanattan bir kez daha Cristian Baroni kullanıyor. Baroni topu ceza sahası dışında bulanan arkadaşı Raul Meireles gönderiyor. Meireles topun gelişine vuruyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

60' Cristian Baroni ile temsilcimiz Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Penaltı noktasına gelen topu savunma kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

58' Benfica sağ kanattan Nico Gaitan ile korneri kullanıyor. Altıpasın içine gelen topu Pierre Webo kafayla uzaklaştırıyor.

54' Oscar Cardozo'nun pasıyla topla buluşan Nico Gaitan ceza sahası yayının hemen dışından sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta top sağ yan kale direğine çarpıp dışarı çıkıyor.

53' Oscar Cardozo ceza sahası dışından kaleye vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel soluna giden topu yatarak kontrol ediyor.

51' Reto Ziegler'in pasıyla ceza sahası içinde Dirk Kuyt kaleye sırtı dönük şekilde topla buluşuyor. Kuyt kaleye yüzünü döner dönmez sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top sol yan direğinden geri dönüyor ve sonrasında top kaleci Artur Moraes'te kalıyor.

50' Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde sağ kanatta Mehmet Topal, Nemanja Matic'e yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor ve rövanş maçında cezalı duruma düşüyor.

49' Baroni sol kanattan bir kez daha köşe vuruşunu kullanıyor. Arka direğe doğru ortasında Dirk Kuyt'tan önce savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

48' Fenerbahçe, sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Cristian Baroni ile kullanıyor. Baroni topu ceza sahası dışında bulunan arkadaşı Raul Meireles'e gönderiyor. Meireles topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla çok sert vuruyor ancak kaleci Artur Moraes bu pozisyonda da başarılı ve gole izin vermeyerek topu kornere gönderiyor.

48' Nico Gaitan'ın kaptırdığı top sonrasında topla buluşan Cristian Baroni topla ilerledikten sonra sağ ayağıyla çok sert vuruyor ancak kaleci Artur Moraes sağına gelen topu çıkararak topu kornere gönderiyor.

46' Benfica, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Nico Gaitan, Pablo Aimar'ın yerine oyuna dahil oluyor.

46' Hakem Milorad Mazic'in düdüğüyle ikinci yarı temsilcimiz Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

İlk yarı skoru: 0-0

45' Hakem Milorad Mazic'in düdüğüyle ilk yarı golsüz eşitlikle sona eriyor.

45' Maalesef Cristian Baroni penaltıyı kaçıyor ! Baroni sağ ayağıyla yerden sert bir vuruş yapıyor ancak top sağ kale direğinden geri dönüyor.

45' Penaltıyı kullanmak için topun başına Cristian Baroni geçiyor.

45' Bu pozisyon sonrasında Ola John sarı kart görüyor ve rövanş maçında cezalı duruma düşüyor.

45' Ola John, Gökhan Gönül'e ceza sahası içinde sağ çaprazında düşürüyor ve hakem Milorad Mazic penaltı noktasını gösteriyor.

42' Benfica sol kanattan etkili gelmek istiyor. Eduardo Salvio'nun pasıyla Maximiliano Pereira topla buluştuktan sonra ceza sahası içine giriyor. Arka direğe doğru ortasında Oscar Cardozo'yu görmek istiyor ancak savunmamız çok dikkatli kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

41' Maximiliano Pereira hakem Milorad Mazic'e yaptığı itirazlar sonucu sarı kart görüyor.

40' Ola John sol kanattan topla buluştuktan sonra ceza sahası içine sert bir orta yapıyor ancak savunmamız tehlikeyi uzaklaştırıyor.

38' Cristian Baroni kazanılan serbest vuruşu hakem Milorad Mazic'in düdüğünü kendisine göstermesine rağmen hemen kullanınca sarı kart görüyor.

37' Benfica yarı alanının sağ kanadında Pablo Aimar, Raul Meireles'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

36' Dirk Kuyt topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahası dışında sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

34' Ceza sahası içine bir anda gönderilen top sonrasıda Pablo Aimar kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalıyor ancak öncesinde Aimar için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

33' Pablo Aimar, sol kanattan bir kez daha korneri kullanıyor. Altıpasa doğru gelen ortaya kaleci Volkan Demirel, Ezequiel Garay'dan önce topu elleriyle uzaklaştırmayı başarıyor.

33' Benfica, sol kanattan Pablo Aimar ile korneri kullanıyor. Aimar ön direğe doğru ortasını yapıyor ancak Dirk Kuyt'tan seken top bir kez daha kornere çıkıyor.

31' Andre Gomes, Pierre Webo'ya arkadan yaptığı sert faul sonrasında hakem Milorad Mazic'ten maçtaki ilk sarı kartı görüyor.

29' Fenerbahçe bir pozisyondan daha yararlanamıyor ! Cristian Baroni'nin ceza sahası içine gönderdiği uzun topu Pierre Webo kafayla Moussa Sow'a doğru kafayla havalandırıyor. Moussa Sow, savunmaya rağmen iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

29' Fenerbahçe, sağ kanattan kazandığı korneri Cristian Baroni ile kullanıyor ancak ön direkte savunma kafayla uzaklaştırıyor.

28' Moussa Sow'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ceza sahası içine ortasını yapıyor. Pierre Webo'ya gelmeden önce savunma topu uzaklaştırıyor.

29' Mehmet Topal çok uzak mesafeden kaleye vuruşunu yapıyor ancak savunmadan seken top kornere çıkıyor.

27' Sağ kanatta topla buluşan Maximiliano Pereira ceza sahası içine ortasını yapıyor. Kalesinden çıkan Volkan Demirel çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20' Serbest vuruşu kullanmak için topun başında Cristian Baroni var. Baroni ceza sahası içine altıpasa doğru ortasını yapıyor ancak hava topu mücadelesinde Egemen Korkmaz, Nemanja Matic'e faul yapıyor.

20' Lorenzo Melgarejo, Dirk Kuyt'a yaptığı faul sonrasında Fenerbahçe, Benfica yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazanıyor.

19' Andre Gomes, Cristian Baroni'ye yaptığı faul sonrasında Fenerbahçe, Benfica yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazanıyor.

17' Temsilcimiz Fenerbahçe gole çok yaklaşıyor ! Orta alanda hızı gelişen atak sonrasında Gökhan Gönül pasını sağ kanatta bulunan arkadaşı Pierre Webo'ya gönderiyor. Webo topla buluştuktan sonra ceza sahası içine ortasını yapıyor. Moussa Sow altıpasın içinde sol tarafta ayağını uzatarak savunmadan önce topa vuruyor ancak top yandan dışarı çıkıyor.

18' Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaşıyor ! Sağ kanatta topla buluşan Dirk Kuyt sağ ayağıyla ortasını yapıyor. Penaltı noktası gerisine gelen ortaya Moussa Sow çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top üst direkten geri dönüyor.

13' Sol kanattan atağa çıkan Reto Ziegler ceza sahası içine ortasını yapıyor. Pierre Webo göğüsüyle topu yerw indiriyor ancak top yerde sektikten sonra savunma araya girerek topu uzaklaştırıyor.

12' Benfica sağ kanattan taç atışını Maximiliano Pereira ile ceza sahası içine gönderdiği uzun top ile kullanıyor. Savunmada Raul Meireles'ten seken top bir anda Pablo Aimar'ın önünde kalıyor. Pablo Aimar ceza sahası yayı hemen önünde ceza sahası içinde vuruşunu yapıyor ancak top yandan dışarı çıkıyor.

10' Pierre Webo, Dirk Kuyt'ın kafayla aşırdığı top sonrasında savunmanın önünde topla buluşunca kendisi için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

8' Sağ kanatta topla buluşan Raul Meireles arka direğe doğru ortasını yapıyor. Moussa Sow'a gelmeden önce defansta Maximiliano Pereira son anda araya girerek topu kafayla kornere gönderiyor.

8' Fenerbahçe, sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Cristian Baroni ile kullanıyor. Baroni'nin ortasında Ezequiel Garay kafayla topu ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

5' Maçın ilk gol pozisyonunu Benfica yakalıyor. Oscar Cardozo'nun arapasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Eduardo Salvio vuruşunu yapıyor ancak kalesinden zamanında çıkan Volkan Demirel açıyı iyi kapatarak gole izin vermiyor.

4' Orta alanda Dirk Kuyt, Lorenzo Melgarejo'yu faulle durduruyor.

1' Hakem Milorad Mazic'in düdüğüyle zorlu mücadele Benficalı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.