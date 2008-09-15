Hedef 6'da 6

Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme grubunda deplasmanda Ukrayna'yı yenerek grupta yaptığı 4. maçı da kazanarak büyük avantaj yakalayan A Milli Takım, İstanbul'a döndü.





Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme grubunda Ukrayna'yı yenerek grupta yaptığı 4. maçı da kazanan A Milli Takım, İstanbul'a döndü.



Menajer Harun Erdenay, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Şampiyona öncesinde de altı maçımızın tamamını da kazanmayı hedefliyorduk." dedi. 12 Dev Adam, çarşamba günü Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.



