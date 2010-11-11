-HEDEF 49 BİN İŞLETME ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ'lere yeni kullandıracakları Ölçek Endeksli Büyüme Kredi Destek Programından 44 bin, İhracat Kredisi Destek Programından da 5 binin üzerinde işletmenin yararlanmasını hedeflediklerini belirterek, her bir destek programı kapsamında 1,5 milyar lira olmak üzere toplam 3 milyar lira tutarında kredi desteği vereceklerini bildirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Bakanlık Müsteşarı Ali Boğa, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ile birlikte yeni başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik yeni bir kredi destek paketi açıkladı. KOSGEB'den sağladıkları kredi faiz destekleriyle 2003 yılından bugüne kadar 136 bine yakın Esnaf Sanatkar ile KOBİ'lere toplam 7,4 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını belirten Ergün, bu kredilerle, KOBİ'lerin 2,2 milyar dolarlık ihracat yapması sağlanırken, 32 binden fazla kişiye ise yeni istihdam yarattıklarını bildirdi. Önümüzdeki dönemde finansman sıkıntılarını gidermek amacıyla, KOBİ'ler için ikinci bir borsa oluşturmayı planladıklarını hatırlatan Ergün, ancak şimdi, kısa ve orta vadede etkili olması için, iki yeni kredi faiz desteği programını hayata geçirdiklerini kaydetti. Küresel kriz sonrasında, Türkiye'de, tüm dünyada olduğundan çok daha ciddi bir toparlanma süreci başladığına işaret eden Ergün, bu yılın ilk yarısında yüzde 11 oranında büyüyen ekonominin, yılın tamamında yüzde 7'den fazla büyüyeceğinin anlaşıldığını söyledi. Bu yeni kredi faiz destekleriyle stratejik önceliklerinin KOBİ'leri ihracata ve büyümeye yönlendirmek olduğunu belirten Ergün, bu nedenle KOBİ'lere toplam 3 milyar liralık yeni bir kredi desteği sağlayacaklarını bildirdi. Ergün, daha önceki bazı programlarımızda olduğu gibi, bu programda da kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaparak kredi üst limitlerini 10 bin lira daha arttırdıklarını bildirdi. Ergün, bu programdan yararlanmak isteyen ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan işletmelerin, istenen belgelerle anlaşma yapılan banka şubelerinden herhangi birine başvuru yapabileceklerini kaydetti. Her iki kredi destek programı kapsamında bankaların alacakları masrafların, uyguladıkları cari rakamlardan daha düşük olacağını söyleyen Ergün, şunları kaydetti: ''KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmayan işletmelerin ise öncelikle veri tabanına kayıt olmak için, www.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru yapmaları veya KOSGEB Hizmet Merkezleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. KOSGEB, İhracat Kredisi Destek Programı için 17, Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı için de 18 banka ile anlaşma yapmıştır. Desteklerden yararlanmak isteyen işletmeler, bu bankaların herhangi bir şubesine, hemen bayram sonrasında, 23 Kasım tarihinden itibaren başvuru yapabileceklerdir.''