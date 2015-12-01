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Dünya
Deutsche Welle

Hedef 2030'da AIDS'siz bir dünya

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Dünya AIDS ile Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, hükümetleri AIDS ile mücadeleyi sertleştirmeye çağırdı.

01 Aralık 2015 14:39


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon yazılı açıklamasında, BM'nin amacının 2030'a kadar AIDS'e yol açan HIV'i yenmek olduğunu kaydetti. Ban, bu amaca ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Ban, BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta yayımlanan açıklamasında, tedavi gören HIV taşıyıcısı kişilerin sayısının iki katına çıkması ve 37 milyon HIV taşıyıcısının tedavi imkanlarına kavuşması gerektiğine dikkat çekti. Ban, genç kız ve kadınların AIDS hakkında bilinçlendirilmesi ve enfeksiyondan daha etkin şekilde korunması gerektiğini de belirtti.

BM'nin verilerine göre, dünya genelinde 15 milyon 800 bin HIV taşıyıcısı yaşam süresini uzatan tedavilerden yararlanabiliyor. Beş yıl önce bu sayının sadece 7,5 milyon dolayında olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak özellikle yoksul ülkelerde, milyonlarca kişinin tedaviye erişim imkanı bulunmuyor. Son verilere göre, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kişiye HIV bulaştı.

2014 yılında ise yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin AIDS'e bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 2000 yılından bu yana AIDS yüzünden ölenlerin sayısı ise 25 milyonu geçti.

Gençler risk altında

Alman Dünya Nüfus Vakfı'nın 1 Aralık Dünya AIDS ile Mücadele günü vesilesiyle açıkladığı verilere göre, AIDS kazaların ardından gençlerin ölümüne sebebiyet veren en büyük neden.

Vakıf, Afrika ülkelerinde ise 10-19 yaş grubu gençler arasındaki birincil ölüm nedeninin AIDS olduğuna dikkat çekti. Vakıf yetkilileri, korunma ve önleme yöntemlerinin kapsamının genişletilmesi ve özellikle gençleri hedef alması çağrısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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