-Hedef 2012'de 150 milyar dolar BURSA (A.A) - 02.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin 2012 yılı ihracat hedefine ilişkin, ''Orta Vadeli Program hedefimiz, 148,5 milyar dolardı. Ama ocak ayı rakamlarını görür görmez, gerek ben gerek TİM beraber 150 milyar dolar hedefini koyduk'' dedi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) strateji ortaklığı ile düzenlediği ''IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı''na katılan Bakan Çağlayan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çağlayan, ihracat rakamlarına ilişkin soru üzerine, 2011 yılı son derece başarılı bir şekilde kapattıklarını, 135 milyar dolara çok az kaldığını anımsattı. ''Ama biz artık 135 milyar dolar diyelim, geri kalan kısmını mahsup ederiz bu seneden'' diyen Çağlayan, Türkiye'nin ihracatla büyüme modelini seçtiğini, ihracatla gelişen, büyüyen bir ülke olma noktasında son derece emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini vurguladı. Çağlayan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ocak ayı ihracat rakamlarını dün İnegöl'de açıkladığını anımsatarak, Türkiye'nin 2012 yılının ilk ayında da yüzde 10'a yakın bir ihracat rakamı artışına şahit olduklarını, bunun yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir rakamı ifade ettiğini belirtti. Bakan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Orta Vadeli Program hedefimiz, 148,5 milyar dolardı. Ama, ocak ayı rakamlarını görür görmez, gerek ben gerek TİM beraber 150 milyar dolar hedefini koyduk. Aslında TİM'i bıraksak TİM 150'yi de geçecek Allah'a şükürler olsun. Ama şimdilik 150 üzerinde biz duralım. Ümit ediyorum, inşallah 150 milyar dolar hedefini de aşmış olacağız. Aynen değerli başkanın ifade ettiği gibi, 500 milyar dolar ihracatı yakalamak için her yıl yüzde 12'lik artı gerekli. İlk yılında yüzde 18,5, bu yıl da inşallah yüzde 12-13'ler gibi, dünyanın sıkıntılı bir döneminde bu ihracat rakamlarını yakaladığımız zaman 'tutana aşkolsun' diyeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız, gayretlerimiz, yeni pazar bulma, ürün çeşitleriyle biz bu rakamları yakaladığımızı ifade etmek istiyorum. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz.'' Bakan Çağlayan, enflasyon hedefine ilişkin bir soru üzerine, fiyat istikrarının, hükümetleri döneminde anlam ve önem kazanan önemli bir gelişme olduğunu söyledi.