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Ekonomi

Hedef 100 bin ihracatçı İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2011 16:29

-Hedef 100 bin ihracatçı İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, hedeflerinin 500 milyar dolarlık ihracat için en az 100 bin ihracatçı oluşturmak olduğunu söyledi.  Çağlayan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen II. Küresel Girişimcilik  Zirvesi'nin ikinci gününde ''Girişimciler Arası Uluslararası İşbirlikleri ve İş Ortaklıklarının Geliştirilmesi'' konulu oturuma katıldı.   Oturumda konuşan Çağlayan, ihracatçı sayısını artırmak istediklerini belirterek, ''Hedefimiz 500 milyar dolarlık ihracat için en az 100 bin ihracatçı oluşturmak. Girişici sayısını artırmak. Türkiye'nin avantajı 28 yaş ortalamasına sahip 74 milyonluk nüfusa sahip olması. Her yıl 700 bin genç üniversiteden mezun oluyor. 66 milyon cep telefonu, 35 milyon internet kullanıcısı var. Türkiye geçmiş yıllardan farklı. Artık kendine duyduğu bir güven var'' dedi.  Çağlayan, geçmişte Türkiye'nin başarılarının Balkanlar ve Ortadoğu ölçeğinde olduğunu, ancak bugün dünyanın 17. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi haline geldiğini vurguladı.  Geçmişte devletin girişimcinin önünde engel olduğunu ve devletin haksız rekabet yapan bir yapıda bulunduğunu dile getiren Çağlayan, bugün Türkiye'nin özel sektör odaklı bir büyüme stratejisi izlediğini, yüksek katma değer ve ileri teknoloji, inovasyona önem verdiğini, artık Türkiye'nin hamallık yapmayacağını söyledi.

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