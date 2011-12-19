Hector Cuper Orduspor'la anlaştı

T24

Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen, Hector Cuper ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.Teknik direktör Metin Diyadin'in istifa etmesinin ardından Galatasaray maçına A2 takımının antrenörü ile çıkan Orduspor, yeni teknik direktörünü buldu. Galatasaray maçının ardından Madrid'e giden Başkan Nedim Türkmen, burada yaptığı temaslar sonucunda dünyaca ünlü teknik adam Hector Cuper ile el sıkıştı. Cuper ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Başkan Nedim Türkmen, "Hector Cuper ile prensipte 2,5 yıl anlaştık. Kendisi ilk yarının son maçında deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçını izlemek için Türkiye'ye davet ettik. Trabzonspor maçının ardından da sözleşme imzalayacağız" dedi.