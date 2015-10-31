Heavy metal konserinde facia



Talihsiz kaza başkent Bükreş'teki Colectiv adlı gece kulübünde yaşandı. Goodbye to Gravity adlı heavy metal grubunun yeni albümünü tanıtım konseri sırasında meydana gelen patlama ve yangında 27 kişi hayatını kaybetti. 180 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken 9 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Romanya Sağlık Bakanlığı, halkı kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Görgü tanıklarının aktarımlarına göre konserde havai fişek gösterisi sırasında, sahne kenarında bulunan ses yalıtım süngerleriyle çevrili sütun alev aldı. Bir görevli, yangını söndürmeye çalışırken alevler bu kez yine aynı izolasyon malzemesiyle kaplı tavana sıçradı. Gece kulübünün sadece iki çıkış kapısı açık olduğu için kalabalığın tahliye edilemediği ve bunun paniğe yol açtığı belirtiliyor. Panik sırasında insanların ezilerek oksijensiz kaldığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Romanya polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin 10 gün önce mekanı kontrol ettiği ve kalifiye eleman eksikliği nedeniyle kulübe para cezası verdiği belirtiliyor.