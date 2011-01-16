-HEAT ÜST ÜSTE 3. YENİLGİSİNİ ALDI ANKARA (A.A) - 16.01.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 9 karşılaşmayla devam edildi. Sezonun flaş ekibi Miami Heat, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'a 99-96 yenildi ve üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Maça, sakat olan yıldız oyuncusu LeBron James'den yoksun çıkan Heat, son 26 saniyeye 96-95 önde girdi. Ancak konuk ekip, Kyle Korver'in 3 sayı çizgisinin dışından çok zor pozisyonda kazandırdığı basketi engelleyemedi ve maçtan mağlup ayrıldı. Bulls'ta 34 sayıyla oynayan Derrick Rose, sahanın en skorer ismi oldu. 17 dakika 14 saniye süre alan Ömer Aşık maçı 3 sayıyla tamamladı. Heat'te ise Dwyane Wade'in 33 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Gecenin bir diğer maçında Orlando Magic, Minnesota Timberwolves'a konuk oldu. Magic, sahadan 108-99 galip ayrılırken, 21'er sayı kaydeden Jason Richardson ile JJ Reddick konuk ekibin en skorer iki oyuncusu oldu. Magic'te Dwight Howard 16, Hidayet Türkoğlu ise 9 sayı ile oynadı. Timberwolves'ta ise 23 sayıyla oynayan Corey Brewer hem takımının hem de sahanın en skorer oyuncusu oldu. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Memphis Grizzlies: 89 - Dallas Mavericks: 70 Charlotte Bobcats: 81 - New Orleans Hornets: 88 Atlanta Hawks: 106 - Houston Rockets: 112 Washington Wizards: 98 - Toronto Raptors: 95 Detroit Pistons: 110 - Sacramento Kings: 106 Denver Nuggets: 127 - Cleveland Cavaliers: 99 Portland Trail Blazers: 96 - New Jersey Nets: 89