-Heat: 97 - Bulls: 93 ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 8 karşılaşmayla devam edildi. American Airlines Arena'da Chicago Bulls'u ağırlayan Miami Heat, son dakikası oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 97-93 kazandı ve 20 maçta 15. galibiyetini aldı. Miami Heat'te LeBron James, rakip potaya bıraktığı 35 sayıyla hem galibiyetin mimarı, hem de maçın en skorer oyuncusu oldu. James, 11 de ribaund aldı ve geceyi ''double double'' yaparak tamamladı. Evsahibitakımın, sayı ve ribaundda çift hanelere ulayan bir diğer oyuncusu Chris Bosh oldu. Bosh, 24 sayı 12 ribaund ile oynarken, Dwyane Wade 15 sayı 7 asist üretti. Bulls'da ise yıldız basketbolcu Derrick Rose, 34 sayı, 6 asist ve 6 ribaund ile oynadı. Konuk ekibin Türk basketbolcusu Ömer Aşık, 6 dakika 14 saniye süre aldığı maçı sayı kaydedemeden bir ribaund ile tamamladı. Gecenin bir diğer maçında Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Boston'da oynanan maçta Cavaliers, rakibine 88-87 üstünlük sağladı ve 19 maçta 8. galibiyetini aldı. Cavaliers'de Kyrie Irving yine üstün bir performans sergiledi ve kaydettiği 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Anderson Varejao 18, Alonzo Gee 14 sayıyla oynadı. Celtics'te ise Ray Allen 22, Paul Pierce 18, Kevin Garnett 14 sayı kaydetti. Evsahibitakımın Türk basketbolcusu Semih Erden bu maçta oynamadı. -Magic, evinde Pacers'a kaybetti: 85-106 NBA'deki bir diğer Türk basketbolcu, Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, evinde oynadığı maçta Indiana Pacers'a 106-85 yenildi ve 20 maçta 8. mağlubiyetini aldı. Pacers'da Danny Granger 24 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. David West ve George Hill 16'şar sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Magic'te ise Dwight Howard 24 sayı 13 ribaund ile ''double double'' yaptı. Hidayet, maçı 7 sayı, 7 asist bir ribaund ile tamamladı. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: New Jersey Nets: 73 - Toronto Raptors: 94 Dallas Mavericks: 101 - San Antonio Spurs: 100 New Orleans Hornets: 72 - Atlanta Hawks: 94 Minnesota Timberwolves: 101 - Los Angeles Lakers: 106 Denver Nuggets: 105 - Los Angeles Clippers: 109