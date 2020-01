-Heat, 76ers'ı 113-92 mağlup etti ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 10 karşılaşmayla devam edildi. American Airlines Arena'da oynanan maçta Philadelphia 76ers'ı ağırlayan Miami Heat, Chris Bosh ile LeBron James'in yıldızlaştığı karşılaşmayı 113-92 kazandı. Maçı Chris Bosh 30 sayı, 7 ribaund 5 asist ile tamamlarken, LeBron James 28 sayı, 9 sayı 5 asist ile oynadı. Heat, bu sonuçla 15 maçta 11. galibiyetini almış oldu. Philadelphia 76ers'da ise maça kenarda başlayan ve 31 dakika süre alan Louis Williams, 22 sayıyla takımının hücumdaki yükünü çekti. -Okur'un sayı atamadığı maçta Nets, Thunder'a 94-91 yenildi- NBA'deki Türk temsilcilerden Mehmet Okur'un formasını giydiği New Jersey Nets, sahasında oynadığı maçta Oklahoma City Thunder'a 84-74 yenildi. Thunder'da galibiyetin mimarları, 21 sayı kaydeden Russell Westbrook ile 20 sayı 15 ribaund ile oynayan Kevin Durant oldu. James Harden ise 16 sayı 9 ribaund ile katkı sağladı. Thunder, bu sonuçla 16 maçta 13. galibiyetini aldı. New Jersey Nets'te Mehmet Okur, 26 dakika 25 saniye süre aldığı karşılaşmayı sayı atamadan 9 ribaund 2 asist ile tamamladı. Takımın en skorer isimleri ise 14'er sayı kaydeden Marshon Brooks ile Deron Willams oldu. -Bulls: 95 - Bobcats: 89- Gecenin bir diğer maçında, Ömer Aşık'ın formasını giydiği Chicago Bulls ile Charlotte Bobcats karşı karşıya geldi. Chicago'daki United Center'da oynanan maçı Bulls, 95-89 kazanırken, Ömer Aşık 6 sayı 15 ribaund ile hem takımının galibiyetine katkıda bulundu, hem de bu sezon ribaundda en yüksek rakamına ulaştı. Bulls'da maçı Carlos Boozer 23 sayı 9 ribaund, Luol Deng 22 sayı 8 ribaund, Richard Hamilton 20 sayı ile tamamladı. Bulls, bu sonuçla 18 maçta 15. galibiyetini aldı. Bobcats'te ise Gerald Henderson, 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Atlanta Hawks: 121 - Cleveland Cavaliers: 94 New York Knicks: 114 - Denver Nuggets: 119 Detroit Pistons: 94 - Portland Trail Blazers: 91 Memphis Grizzlies: 128 - Sacramento Kings: 95 New Orleans Hornets: 81 - Dallas Mavericks: 83 Houston Rockets: 105 - San Antonio Spurs:102 Utah Jazz: 108 - Minnesota Timberwolves: 98