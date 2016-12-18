HDP’ye yönelik saldırılarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Bayrampaşa, Kartal ve Beylikdüzü'nde bulunan HDP ilçe binalarına yönelik saldırılarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Polis, HDP Bayrampaşa İlçe binasına taş atılarak camlarınının kırılmasıyla ilgili olarak M.U., M.İ.S., S. A. ve S.T.'yi gözaltına aldı.

Kartal HDP ilçe binasına girilip içerideki eşyalara zarar verilmesiyle ilgili olarak M.S., F.B., Y.K. ve İ.B.'yi ve Beylikdüzü HDP ilçe teşkilatına yönelik saldırıyla ilgili olarak da M.C.S'yi gözaltına aldı.

Söz konusu saldırılara karışan diğer kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.