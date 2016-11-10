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HDP’ye yönelik operasyonu protesto ettikleri için gözaltına alınan işçiler serbest

15 işçi gözaltına alınmıştı

10 Kasım 2016 20:13

HDP eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını 6 Kasım’da düzenledikleri yürüyüşle protesto eden Emaar İnşaat’ta çalışan inşaat işçileri serbest bırakıldı.

Emaar İnşaat’ta çalışan İnşaat İş Sendikası üyesi inşaat işçileri Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını 6 Kasım’da Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde düzenledikleri yürüyüşle protesto etmişti.

 

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) işçilerin serbest bırakıldığını duyurdu. 

 

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