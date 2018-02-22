"HDP'ye seçim sandığı engeli"

2019 Cumurbaşkanlığı seçimleri için AKP ile MHP arasında yapılan ittifak teklifinde alınan bazı düzenlemeler sandık güvenliği tartışmasına yol açtı. HDP’nin YSK Temsilcisi Avukat Mehmet Tiryaki, güvenlik gerekçe gösterilerek sandıkların taşınarak birleştirilmesinin doğrudan HDP’yi hedef aldığını söyledi. CHP’nin YSK’daki Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da değişikliklerin AKP'nin son 4 seçimde YSK’dan istediği hususlar olduğuna dikkat çekerek, “Bütün bunların anlamı sandıkların başına güvenlik güçlerini getirip siyasi partileri uzaklaştırmak” dedi.

AKP ile MHP’nin ortak imzasıyla Meclis’e sunulan kanun teklifi, siyasi partilerin ittifak yapmasına yasal zemin sağlamanın yanı sıra seçim sandıklarıyla ilgili de önemli düzenlemeler içeriyor. Sandıkların birleştirilerek taşınması, mühürsüz zarfların geçerli sayılması, sandık başkanlarının sadece kamu görevlileri arasından seçilmesi ve sandık başkanı ve üyelerine ait olan güvenlik görevlisi çağırma yetkisinin seçmene de verilmesi tartışma konusu.

"Sandık taşıma doğrudan HDP'yi hedef alıyor"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ın haberine göre HDP’nin YSK Temsilcisi Avukat Mehmet Tiryaki’ye göre sandıkların taşınarak birleştirilmesi HDP’nin yüksek oy aldığı bölgelerle ilgili. Seçim dönemlerinde YSK’ya güvenlik gerekçe gösterilerek getirilen sandık taşıma taleplerinin tamamına yakınının doğu ve güneydoğu bölgesindeki seçim sandıklarıyla ilgili olduğuna dikkat çeken Tiryaki, “Bu düzenleme, YSK’nın sandık taşımayla ilgili yerleşik kararlarını ortadan kaldırmak için getirilen bir düzenleme. Doğrudan HDP’yi hedef aldığını düşünüyoruz” dedi.

Sandık Kurulu Başknaı rahatsızlığı

Teklifte tartışma konusu olan bir madde de sandık kurulu başkanlarının nasıl belirleneceğiyle ilgili. Mevcut uygulamada kamu görevlileri ve siyasi partilerin önerileri arasından kura çekilerek sandık kurulu başkanı belirleniyordu. Teklifle siyasi partilerin elinden bu hak alınıyor, sandık başkanlarının sadece kamu görevlileri arasından belirlenmesi getiriliyor. İlk kez 2016 yılında YSK’da yer alan HDP’nin, 1 Kasım seçimi ve 16 Nisan referandumunda sandık kurulları için isim bildirmeye başladığını hatırlatan Tiryaki, bu durumdan rahatsızlık duyulduğunu, düzenlemenin de bunu engellemek için bir girişim olduğunu söyledi.

"Silahlar altında seçim güvenilirliği olmaz"

Teklifte tartışma yaratan bir başka madde ise sandık başına güvenlik güçlerinin çağrılması. Sandık kurulu başkanı veya üyesine verilen bu hakkı artık bir seçmen de kullanabilecek. HDP’nin YSK temsilcisi Tiryaki, sandık başında oy kullanmaya engel bir durum varsa güvenlik çağırmanın sorun olmadığını ama bu hakkın sandık kurulu dışında birine verilmesinin keyfi kullanıma yol açıp sandıkların güvenlik görevlilerince işgaline yol açabileceğini söyledi. Tiryaki şöyle devam etti:

“Askeri tesis içine sandık kurulmuyor. Bu güvenlikten dolayı değil. Çünkü bu seçimin güvenilirliği ile ilgili bir konu. Silahlar altında, polis, askerin gözetiminde oy kullanılıyorsa o seçimin güvenilirliği yoktur. O nedenle askeri tesisin içine, karakola sandık kurulamayacağı yasada düzenlenmiştir. Sandık başına güvenlik güçlerinin çağrılmasıyla ilgili genişletilen yetki kötüye kullanılabilecek bir yetkidir.”

Bu haber Gazete Duvar'dan alınmıştır.