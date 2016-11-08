HDP’ye destek yürüyüşü yapan inşaat işçiler gözaltına alındı!

HDP eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını 6 Kasım’da düzenledikleri yürüyüşle protesto eden Emaar İnşaat’ta çalışan inşaat işçileri gözaltına alındı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, Emaar İnşaat’ta çalışan İnşaat İş Sendikası üyesi inşaat işçileri Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını 6 Kasım’da Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde düzenledikleri yürüyüşle protesto etmişti.

Protesto eylemine katılan 19 işçinin dün mesai bitiminde gözaltına alınarak Üsküdar Karakolu’na götürüldükleri ortaya çıktı.

İşçilerin aileleri ya da avukatlarıyla iletişim kurmalarının engellendiği, Baro’nun görevlendirdiği bir avukat nezaretinde ifade verdikleri öğrenildi.

İşçiler Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilecek.