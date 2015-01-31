HDP'ye barajı aşmak için kaç oy daha gerekiyor, kaç sandalye hedefliyorlar?

Seçime parti olarak girmeye hazırlanan HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş’ın aldığı oyu koruyup, sadece 600 bin daha arttırarak yüzde 10 barajını aşabileceğine inanıyor. 32 ilden milletvekili çıkarabileceğini düşünen HDP, İç ve Batı Anadolu’daki potansiyelini kullanıp Meclis’e 72 kişiyle girmenin planlarını yapıyor.

7 Haziran 2015 günü yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Başkanlık sistemi en önemli gündem maddesi haline gelince, AKP’nin anayasa değiştirebilecek çoğunluğu alıp alamayacağı konuşulmaya başlandı. HDP’nin parti olarak seçime girme kararı alması durumunda baraja takılması, bu sayede AKP’nin 330’u yakalaması en çok konuşulan senaryo haline geldi. İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın, “Parti olarak seçime girin” talimatını gerekçe göstererek seçime parti çatısında girmeye hazırlanan HDP ise oylarını sadece 600 bin artırarak yüzde 10 barajını aşabileceğine inanıyor. Hürriyet HDP’nin yaptırdığı araştırmaya göre, daha önce seçime girilmeyen 40 ilde seçime girilmesi halinde 600 bin fazla oy alınması, dolayısıyla da barajın aşılması mümkün.

4.6 milyon oy yeter

Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in haberine göre, sık sık “Seçime parti olarak gireceğiz, baraj sorunumuz yok” açıklaması yapan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın elinde 3 kamuoyu araştırması var. Bu araştırmalardan biri, HDP’nin barajı aşıp aşamayacağı, aşarsa nasıl aşacağına dair araştırma. Son dönemde yapılan seçim sonuçlarının kapsamlı analizinden oluşan araştırmadaki bulgular şöyle:

- Türkiye’de kullanılan oyların yüzde 2’si geçersiz oluyor.

- 2.8 milyon yurtdışı seçmenden sandığa gidenlerin oranı yüzde 20 (558 bin). Bu toplam katılımı yüzde 3 azaltıyor. Yani 2015 senaryosunda Türkiye seçmeninde katılım yüzde 87, dünya genelinde katılım yüzde 84 olacak.

- 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 40.5 milyon kişi geçerli oy kullandı. Demirtaş, bu oyların yüzde 9.76’sını, yani 3.95 milyonunu aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim olsaydı barajı aşmak için sadece 96 bin oya ihtiyaç olacaktı.

- 2015 seçiminde katılım oranı yüzde 87 olursa 47.6 milyon geçer oy kullanılacağı varsayılıyor. Bu durumda yüzde 10 oy oranı, 4.8 milyon seçmene denk düşecek. Yurtdışı seçmenden dolayı seçime katılım oranı yüzde 3 düşeceğinden katılım yüzde 84 olarak hesaplanacak ve bu durumda geçerli oy sayısı 46 milyona düşecek. Haliyle yüzde 10 barajı, 4.6 milyon oy ile aşılabilecek.

- HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı 3.95 milyon oyu korumayı başarır ve üzerine 600 bin seçmen ekleyebilirse barajı rahatlıkla geçecek. Böylece HDP en az 55 milletvekili çıkaracak. HDP’nin barajı aştığı bir ortamda şehirlerin büyüklüğüne bağlı olarak 5 bin-20 bin oyla milletvekili seçilebileceğinden HDP’nin milletvekili sayısı 64’e kadar çıkabilecek.

- HDP’nin daha önce bağımsız adaylarla seçime girmediği 40 kentte partiye verilecek oylar da oy sayısındaki artışın temel kaynağı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu 40 ilde alınan toplam oy 182 bin oldu. Genel seçimlerde bu rakam 200 bini geçecektir. İç ve Batı Anadolu’daki potansiyel tam olarak kazanılırsa milletvekili sayısı 72’ye çıkabilir.

- 32 ilin (35 seçim bölgesi) tamamından milletvekili çıkarmak mümkündür. Diğer 49 il ve Ankara 2. bölgede yapılabilecek ittifaklarla oy sayısı 421 binden mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarılabilir.

Kararı Öcalan verecek

HDP, parti olarak seçime girme konusunda kararlı gibi görünse de son kararı Öcalan verecek. HDP Heyeti’nin bugün İmralı’ya, çarşamba günü de Kandil’e gitmesi planlanıyor. Öcalan’ın HDP Heyeti’yle ilk görüşmesinde seçim konusundaki kesin görüşünü bildirmesi bekleniyor. Öcalan’ın daha önceki görüşmelerde heyet üyelerine, “Bu aşamadan sonra parti olarak seçime girmezsek kendimizi inkar ederiz” dediği iddia edilmişti.