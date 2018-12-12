HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 50 gözaltı

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

35 gündür dönüşümsüz açlık grevi yapan tutuklu Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı.

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla açlık grevindeki kişilere yönelik bu akşam saatlerinde ikinci kez operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen 50 kişi gözaltına alındı.

Pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.