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HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 50 gözaltı

Tutuklu HDP Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven 35 gündür açlık grevi yapıyor

12 Aralık 2018 22:21

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

35 gündür dönüşümsüz açlık grevi yapan tutuklu  Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı.

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla açlık grevindeki kişilere yönelik bu akşam saatlerinde ikinci kez operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen 50 kişi gözaltına alındı.

Pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.

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