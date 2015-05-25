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HDP'nin zorla oy topladığını iddia eden AKP milletvekiline Sırrı Süreyya Önder'den cevap: Konuşma lan!

AKP Milletvekili Bülent Gedikli ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, canlı yayında tartıştı

25 Mayıs 2015 23:15

Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Seçimi" programına katılan AKP Milletvekili Bülent Gedikli'nin, "HDP'liler bölgedeki vatandaşları tehdit ediyor" iddialarına, HDP İstanbul Milletvekili ve Ankara Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder, sert tepki gösterdi. İddiaların temelsiz olduğunu söyleyen Önder, tartışmanın uzaması üzerine, Gedikli'ye canlı yayında, "Konuşma lan!" diye bağırdı.

Bülent Gedikli'nin, "HDP'liler zorla oy istiyor" iddiasının üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Önder, "Bununla ilgili savcılığa suç duyurunuz var mı, il ilçe yüksek seçim kurullarına suç duyurunuz var mı, hükümet elinizde, bununla ilgili herhangi bir soruşturma, kovuşturma başlattınız mı, savcılıklara bir suç duyurunuz var mı" sorularını yöneltti.

Önder'in sorularının üzerine Gedikli'nin, "Şimdi biz, Sırrı Bey'le karşılıklı konuşacak mıyız" demesiyle birlikte, programdaki tansiyon bir anda arttı. "Sırrı Bey'le karşılıklı konuşmanın nesi varmış, Sırrı Bey yokken üfürmek kolay" diyen Önder'e, "üfüren sensin, üsluba bakın" cevabını veren Gedikli, "Milletvekili bunu yaparsa, tabanın tavrı normal" dedi.

Program, Sırrı Süreyya Önder'in, Bülent Gedikli'ye "Konuşma lan" diye bağırmasıyla birlikte reklam arasına gidildi. İlgili video şu şekilde:

 

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