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HDP'nin 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' Van'da

Nöbette eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da bir mesaj gönderdi

08 Ağustos 2017 18:41

HDP'nin, Diyarbakır’da başlattığı, İstanbul'da sürdürdüğü ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin 3’üncü durağı Van'da başladı. 

Nöbet eylemi başlarken eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajı HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe okudu.

Van halkının, en zor şartlar altında onurlu duruşunu kırmaya çalışanlar, bugüne kadar başaramadıklarını bundan sonra da başaramayacaklar.

Bütün belediyelerine el konulan, seçimle göreve gelen eşbaşkanları tutsak edilen ve iki milletvekilliği gasp edilen bir kent olarak Van, adaletsizliğin zirvesini yaşamıştır ve adalet mücadelesini de zirveleştirmek durumundadır.

‘Bizlerin ellerinde adalet yerini bulacak’ diyen Yüksekdağ’ın mesajında şu iadeler yer aldı “Van’a reva görülen bu zulüm ve haksızlık HDP’ye oy versin ya da vermesin bütün Vanlılara yapılan bir hakarettir. Elbette, bizlerin ellerinde ve mücadelesinde adalet yerini bulur. Bugün işte bu inançla el ele vermenin, hakkı gasp edilen ve onuruyla, vicdanıyla yaşamak isteyenlerin, adalet çağrısına her yerde ses olmanın zamanıdır. Birlikte başarabiliriz, yine hep birlikte adaleti kazanabiliriz”

 

Nöbete katılacak isimler

 

Nöbete katılacak olan HDP’li vekiller ise Osman Baydemir, Nadir Yıldırım, Lezgin Botan, Bedia Özgökçe, Ali Atalan, Adem Geveri, Kadri Yıldırım, Nihat Akdoğan, Meral Danış Beştaş, Mehmet Emin Adıyaman, Mehmet Ali Aslan ve Dilek Öcalan.

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