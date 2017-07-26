HDP'nin Vicdan ve Adalet Nöbeti ikinci gününde

HDP’nin Ekin Ceren Parkı’nda başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti ikinci güne girdi. HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay’ın destek ziyaretinde bulunduğu 10 milletvekili, basın açıklaması yaptı. HDP'li Kemalbay, 21:00'da yapılacak olan "ses çıkarın" eylemine çağrı yaptı. Kemalbay ayrıca yaptığı açıklamada Necmettin öğretmenin PKK tarafından öldürülmesini kınadı.

"Sivillerin öldürülmesine karşıyız"

Duvar'da yer alan habere göre Necmettin öğretmenin öldürülmesi olayına değinen Kemalbay, “Eş Başkanımız, partimiz sivil insanların öldürülmesini kınadı. Kınamaya da devam edecek. Hakkari Yüksekova’da 7 çocuk babası bir inşaat işçisi evinde otururken evi basıldı ve çocuklarının gözü önünde katledildi. 9 aylık çocuğu havaya fırlatıldı, çocuk tedavi altına alındı. Biz bunu da kınıyoruz, ama hükümetten bu olayla ilgili ses çıkmadı. Kürt halkı bu kurşunların nereden geldiğini biliyor, 10 bine yakın faili meçhul cinayetten tanıyor” dedi.

"Hz. Hüseyin olmaya kararlıyız"

Kemalbay’ın ardından konuşan HDP Sözcüsü ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir ise, dün yaşananlara değindi. Baydemir, Kerbela sıcağına mahkum edildiklerini, ama zulme karşı Hz. Hüseyin olma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Dün gece milletvekillerinin dinlenmesi için getirilen hasırların krize neden olduğunu hatırlatan Baydemir, “Dün halkı parktan içeri almadılar. Bugün de dövizlerimizin içeri alınmasını engellemek istediler” diye konuştu.

Baydemir, Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne eş başkanlar ile bütün milletvekili, belediye başkanları, siyasetçiler ve gazeteciler serbest bırakılıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Saat 21.00'de, 5 dakika gürültü

Kendilerinin parkta tecrit altında olduklarını ve halkla buluşmalarının engellendiğini belirten Baydemir, buna karşı Diyarbakırlıların ses çıkarma eylemi yapması çağrısında bulundu. Baydemir, “Saat tam 21’de tencere tavalarınızı alarak balkonlarınıza, sokağa çıkın ve bu adaletsizliğe karşı 5 dakika ses çıkarın. Korna çalarak, zılgıt çekerek vicdansızlığa ve adaletsizliğe karşı çıkın” dedi.