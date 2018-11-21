HDP'nin verdiği “kadınlara yönelik şiddet araştırılsın” önergesi reddedildi

HDP’nin kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, “Toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor. Toplumun yarısı sistematik bir şekilde şiddete uğruyor” dedi.

Mezapotamya Haber Ajansı'nın haberine göre halkların Demokratik Partisi (HDP) Meclis Genel Kurulu’na sunduğu kadına yönelik her türlü şiddetin araştırılması yönündeki önergesi reddedildi. Önerge üzerine söz alan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir haftaya yayılan etkinliklerde kadınların kendi seslerini duyurmak için alanlarda olacağını belirtti.

Kadınların tüm yaşam alanlarında şiddete maruz kaldığını belirten Taşdemir, “Toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor. Toplumun yarısı sistematik bir şekilde şiddete uğruyor. Kadınların yaşamın her alanında evde, cezaevinde, işyerinde şiddete uğruyor. Bütün kadınlar hedef alınıyor. Bu şiddetin amacı kadınları susturmak, itaat ettirmek. Her zaman söylediğimiz gibi kadına yönelik şiddet politiktir diyoruz” dedi.

“Kadınlar mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor”

Taşdemir, ayrımcılığı bir değer haline getiren bir iktidar ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, “Kadınlara yönelik uygulanan bu şiddet, uyguladığınız politikalardan bağımsız değil. Çünkü kadınlara yönelik uygulanan şiddet cezasızlıkla sonuçlanıyor. Bu konuda mücadele etmesi gereken İçişleri Bakanı kol, bacak nasıl kırılır talimatı veriyor. Plan ve Bütçe komisyonunda arkadaşlarımızı tehdit etme cüretinde bulunuyor ve bunu oradaki polis kamerasıyla servis ediyor. Kadınlar tarih boyunca şiddete, faşizme karşı mücadelelerini sürdürdüğü gibi bugünde sürdürüyor” diye konuştu.