HDP'nin TBMM'de izleyeceği politika ele alındı; 'düşürme' önlemi gündeme geldi

Parti kurullarını belirleyen HDP’de TBMM'de izlenecek politika ele alındı. Grup başkanvekillikleri için ceza almış ve vekilliği düşürülme ihtimali olan isimler yerine Mahmut Toğrul’un adı öne çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP’de Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle vekilliği düşme ihtimali olan Ahmet Yıldırım’ın yerine Grup Başkanvekili olarak Mahmut Toğrul’un ismi öne çıkarken, Pervin Buldan’ın kongrede Eş Genel Başkan olmasının ardından TBMM Başkanvekilliği için de Sırrı Süreyya Önder, Mithat Sancar, Filiz Kerestecioğlu ve Osman Baydemir’in isimleri dile getiriliyor. HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleşen kongresinin ardından Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliklerinde değişiklikler yapıldı; Meclis grubunda da zorunlu bir değişim gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle cezası kesinleşen Yıldırım’ın vekilliğinin düşürülmesine yönelik Başbakanlık tezkeresi TBMM’ye gönderilmişti. Yıldırım’ın yanı sıra hakkında kesinleşen cezası bulunan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın da vekilliğinin düşürülmesine yönelik Başbakanlık tezkeresinin TBMM gündeminde olduğu belirtiliyor. Yıldırım ve Ayhan’ın ardından başka HDP’li milletvekilleri hakkında da benzer süreçlerin işletilebileceği değerlendiriliyor. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında dün TBMM’de tüm HDP milletvekillerinin katılımıyla kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda kongrenin ardından oluşan yeni yönetimle birlikte HDP’nin TBMM’de izleyeceği politika ele alınırken, milletvekilleri yeni döneme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Yıldırım yerine HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un ismi üzerinde görüşbirliği sağlandı.

Yeni MYK belli oldu

Önceki gün toplanan PM’de MYK üyeleri seçilirken, MYK içindeki görev dağılımı da şöyle oldu: Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Parti Sözcüsü ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bilgen, Basın Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran, STK ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan, Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler, Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Taka, Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni, Eğitim ve Kültür-Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı, Genel Sayman Ömer Önen, Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü Kemal Peköz, Ekonomi Komisyonu Sözcüsü Garo Paylan, Emek Komisyonu Sözcüsü Rıdvan Turan, Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü Gülsüm Ağaoğlu, Gençlik Meclisi Eş Sözcüleri Tuna Aydın ve Emine Kaya, Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca.