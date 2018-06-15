HDP'nin seçim panoları Türk bayrağı ve kartonla ‘sansürlendi'

Eskişehir’de HDP’nin reklam panolarının üzeri, Türk bayrağı ve kartonlarla kapatıldı.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre, Hoşnudiye Mahallesi'nde HDP'nin reklam panolarının üstünün Türk bayrağı ve kartonla kapatıldığı görüldü. HDP’nin üstü örtülen reklamlarında, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin fotoğrafları ile parti logosunun altında "Senle Değişir" sloganı yer alıyordu.

HDP, Eskişehir’de 7 Haziran 2015'te yüzde 3,58; 1 Kasım 2015'te ise yüzde 2,6 oy almıştı. Eskişehir'in en büyük mahallelerinden biri olan Hoşnudiye'nin bağlı olduğu Tepebaşı ilçesinde ise 1 Kasım 2015'te AKP'nin oy oranı yüzde 42,5 olurken, CHP ise yüzde 38,8 oy almıştı.

Kentin genelinde de benzer oy oranlarına ulaşıldığı görülmüştü.