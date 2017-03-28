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HDP'nin sandık listelerini hazırlayan görevlileri gözaltına alındı, yedek görevlilerin başvurusu kabul edilmedi

HDP, sandık kurullarında engellemeyle karşılaşıyor

28 Mart 2017 23:04

HDP'nin sandık kurulları için liste hazırlayan görevlileri gözaltına alındı. Bazı başvurular ise 'yedek üyeler tarafından yapıldığı' ya da '5 dakika geç kalındığı' gerekçesiyle kabul edilmedi.

Nergis Demirkaya’nın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, HDP sandık kurulu başkanlarına “saygın kişi olmadıkları” gerekçesiyle yapılan itirazlar sonrası yüzlerce kişinin üyeliğinin iptal edilmesi tartışma konusu oldu. HDP, YSK’ya yaptığı itirazların sonuçlanmasını bekliyor.

HDP’liler sandık kurulu üye listeleriyle ilgili yaşanan sıkıntıların bundan ibaret olmadığını belirtiyor. Sandık listesi ve belgelerini teslim etmeye gitmeden önce gözaltına alınanlar, listeyi 5 ya da 7 dakika geç verdiği için başvuruları kabul edilmeyen il ve ilçe teşkilatları var.

 

Listeyi hazırlayan gözaltına alındı

 

HDP’nin yurt genelinde yaşadığı sorunlardan bazıları şöyle sıralanıyor:

– Hatay Dörtyol’da sandık kurulu başkan adayları listesi çalışmasını yapan partili bu bilgilerin olduğu USB ile gözaltına alındı. Bu nedenle başkan adayları listesi verilmedi.

– Urfa Viranşehir’de listeyi hazırlayan kişi gözaltına alındı. Başkan listesi eksik verildi.

– Hakkari Merkez ilçesinde verilen liste, ilçe seçim kurulu üyesi tarafından verilmediği için reddedildi.

– İstanbul Sancaktepe ilçesinde liste yedek üyeler tarafından verildiği için kabul edilmedi.

– Adana Seyhan 2 Nolu İlçe Seçim Kurulu, liste 7 dakika geç verildiği gerekçesiyle, Adana Seyhan 4 Nolu İlçe Seçim Kurulu, liste 5 dakika gecikmeli verildiği için kuraya dahil etmeme kararı verdi.

– Kahramanmaraş’ta sandık kurulu üye bilgilerinin bulunduğu il başkanı dahil 4 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Bu ilde başkan da üye de verilemedi.

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