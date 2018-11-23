HDP'nin öğrenciye, çiftçiye, EYT mağdurlarına bütçe talebi, reddedildi

T24 ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2019 Bütçe Kanun Teklifi, komisyonda kabul edildi. Yaklaşık bir ay süren ve tartışmalarla geçen bütçe görüşmelerinin son gününe, reddedilen önergeler damga vurdu. HDP’nin öğrenci burslarının enflasyon oranında artırılması, Emeklilikte Yaşa Takılanlara bütçeden ek pay aktarılması gibi önergeleri AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

HDP Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, HDP milletvekillerinin reddedilen ilk önergesi öğrenci burslarıyla ilgili oldu. Hükümetin sunduğu, kabul edilen bütçe kanun teklifine göre öğrenci bursu yüzde 6 artırılarak 470 liradan 500 liraya çıkarıldı. Yani öğrencilere sadece günlük 1 lira ek gelir sağlanmış oldu. HDP ise sunduğu değişiklik önergesinde öğrenci burslarının enflasyona endeksli olmasını ve bursların enflasyon oranında artmasını istemişti. Bu önerge AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. 2019 bütçesine göre Cumhurbaşkanı’nın maaşına yapılan zam ise yüzde 26 oranında olmuş, Cumhurbaşkanı’nın maaşı 80 bin liranın üzerine çıkmıştı.

EYT mağdurlarına bütçeden pay yok

HDP’nin Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili verdiği değişiklik önergesi de AKP engelline takıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi için savunma ve güvenlik harcamalarından kısılarak Çalışma Bakanlığı bütçesine 20 milyar lira aktarılmasına ilişkin önerge AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Çiftçi de ikinci planda

2019 bütçesinde tarımsal desteklemeler yalnızca yüzde 10 oranında arttı. HDP ise tarımsal desteklerin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1’i oranında olması gerektiğine ilişkin bir önerge sundu. Önerge kabul edilseydi AKP’nin sunduğu gibi 16 milyar TL değil, 40 – 45 milyar TL aralığında bir destek çiftçilere ulaşmış olacaktı. Bu önerge de AKP oylarıyla reddedildi.

Hazırlanan 2019 bütçesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığında bütçelerinde rekor artışlar gerçekleşmiş olacak.