HDP'nin Meclis Başkanı adayı Selma Irmak

HDP, Meclis Başkanlığı için Hakkâri Milletvekili Selma Irmak'ı aday gösterecek. Partide Meclis Başkanvekilliği, İdare Amirliği, grup başkanvekillikleri görevlerinde ise değişiklik olmayacak.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, parti ve Meclis Grubu'nun ilgili organlarında yürüttüğü tartışmalar sonucunda, Meclis Başkanvekilliği'ne İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, Meclis İdare Amirliği'ne Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Grup başkanvekilliklerine İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın devam etmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu ay yapılacak TBMM Başkanlığı seçimlerindeki adayın da Hakkâri Milletvekili Selma Irmak olması konusunda uzlaşıldığı ifade edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" iddialarıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Irmak, halen cezaevinde bulunuyor.