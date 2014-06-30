HDP'nin Köşk adayı Selahattin Demirtaş

HDP, 10 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak partilerinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı gösterdi. Demirtaş Köşk adaylığına ilişkin, "Kampanya sürecinde göreceksiniz ki biz tek başımıza bir kişi olarak Çankaya'ya aday değiliz. İlkelerimizle birlikte temsil ettiğimiz bütün kesimlerin temsilcisi olarak oraya talibiz" dedi.

Demirtaş’ın daha önce yapılan kulislerde Köşk’e aday olacağına kesin olarak bakılıyordu.

Demirtaş da, eş başkanlığa seçilmesi sonrası katıldığı Habertürk'te, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönünde kendisine yöneltilen bir soruya, "Beni demokrat özgürlükçü aday profilinde görüyorlarsa ben de cumhurbaşkanlığı için görevden kaçmam. Benim açımdan bir adaylık tartışması olmaz. Parti Meclisimiz de bu konuyu onaylarsa cumhurbaşkanlığı adaylığımızı haftasonu açıklamış oluruz" yanıtını vermişti.

Adaylığı açıklandıktan sonra basın toplantısı yapan Demirtaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının halk tarafından seçiliyor olması vesilesiyle tarihimizde ilk defa böyle bir toplantı düzenleniyoruz.

Aday belirleme sürecinde çalışmalara katılan herkese sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Beni oy birliğiyle aday gösteren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Dostlarımızın kardeşlerimizin ortak adayı olarak karşınızdayım.

Biz kampanya süresince de göstereceğiz ki biz tek başımızı kişi olarak Çankaya’ya aday değiliz. Biz tüm kesimlerin, halk olarak ilk defa Çankaya’ya adayız. Biz tüm beklentilerin bir kişiyi aday olarak gösterilme zorunluluğundan kaynaklanıyor. Bana bahşedilmiş özel bir yetenek veya kudret yoktur. Sadece bir kişinin gösterilmesi gerektiğinden aday gösterildim. Bugüne kadar ezilmişlerin, ötekileştirilmiş, halk yığınlarının kendini yönetebilme iddiasını ortaya koymuş bulunmasıdır. Adaylığımızı bu çerçevede ortaya koymakta daha şimdiden halklar lehine kazanmış bir partiyiz.

Daha başvuru gününe birkaç gün var. Kaç aday çıkar kestiremeyiz. Kaç aday olursa olsun 2 çizgimiz olacak. Biri barış, adaleti, kardeşliği temsil edecek. Diğeri de en iyi devleti biz yönetiriz anlayışı arasında bir yarış gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin en büyük eksiği adaylar arasında bir kadın arkadaşımızın olmayışıdır. Böyle bir eksiklikle yarışa başlıyoruz. Yine kadın özgürlüğü ve kadın kimliğinin savunucu olarak bunları ortaya koyacak tek çizgi bizim adaylığımızda gerçekleşecek. Kadın çizgisi, kadın rengi bu kampanyaya ortaya koyacak. Bizim kampanyamızı kadınlar ve gençler yönetecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk defa böyle düzenlenecek. Geçmiş deneyimlerimiz var. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi ilk defa gerçekleşiyor. Bizler de nezaketten uzaklaşmadan demokratik bir şekilde kampanya ortamı yaratmaya çalışacağız.

Diğer adaylarında bu çerçeveye sadık kalacağına inanmak istiyoruz. Bizler kişisel bir hırs içerisine dalmadık, dalmayacağız, diğer adaylardan da bunları bekliyoruz.

Bizim anlayışımızla birlikte kaşları çatık devlet, gülmeyen devlet devri bitecek. Devletin halk tarafından neşeli bir şekilde yönetilebileceğini göstermek istiyoruz. Yüzünüze karşı sert kimliklerini gösteren devlet yöneticilerin arkadan çevirdikleri her türlü filmi göstereceğiz.

Biz Çankaya’yı cumhurun başkanlığını halkın hizmeti ve emrine sunmaya çalışacağız.

Türkiye’de kalıcı barışın tesisi için bizler çabalarımız daha da aktifleştireceğiz.