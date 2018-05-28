HDP'nin İzmir milletvekili adayı: Bu mücadele İslam'a, Kur'an'a eşit düştüğü için buradayım

HDP'nin İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği ilahiyatçı Nurettin Turgay, "İslam aleminin can simidi farklılıkların bir ararada yaşama modelidir. Bu mücadele İslam'a Kur'an'a eşit düştüğü için buradayım" dedi. ‏

SoL'da yer alan habere göre, HDP'nin İzmir milletvekili adayı ilahiyatçı Nurettin Turgay, partisinin seçim çalışmalarına başladı.

"İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında uzun yıllar akademisyenlikten sonra daha adil bir yaşam sorumluluğu ile HDP İzmir Milletvekili Adayıyım" diyen Turgay, "İslam'a göre hareket edenler barışa kavuşur ama İslam alemine bakınca durum böyle değildir. Onlar kan üzerine seccadeyi sererek namaza duruyorlar. Oysa İslam aleminin can simidi farklılıkların bir ararada yaşama modelidir. Bu mücadele İslam'a Kur'an'a eşit düştüğü için buradayım" ifadelerini kullandı.