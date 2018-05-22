T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'nin İstanbul'da 4. sıradan aday gösterdiği Prof. Katırcıoğlu: Burası uygun bulunmuş, ne diyeyim?

"Bize hiç yakışmadığını düşündüğüm ‘bileşen hukuku' çerçevesinde..."

22 Mayıs 2018 18:50

HDP’nin İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı gösterdiği Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, 4. sırada yer almasına tepki gösterdi. “Partim beni ‘ne olduğunu bir türlü anlayamadığım ve bize hiç yakışmadığını düşündüğüm ‘bileşen hukuku’ çerçevesinde İstanbul 1. bölge 4. sıraya uygun bulmuş” diyen Katırcıoğlu, kişisel Twitter hesabından “Ne diyeyim? ‘Vatana ve millete’ hayırlı olsun” yorumunda bulundu.

ETİKETLER

erol katırcıoğluhdpmilletvekili adayıistanbul
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-05-22T18:50:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/hdpnin-istanbulda-4-siradan-aday-gosterdigi-prof-katircioglu-burasi-uygun-bulunmus-ne-diyeyim,634419","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/hdpnin-istanbulda-4-siradan-aday-gosterdigi-prof-katircioglu-burasi-uygun-bulunmus-ne-diyeyim,634419"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24