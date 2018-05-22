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HDP'nin İstanbul'da 4. sıradan aday gösterdiği Prof. Katırcıoğlu: Burası uygun bulunmuş, ne diyeyim?
"Bize hiç yakışmadığını düşündüğüm ‘bileşen hukuku' çerçevesinde..."
HDP’nin İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı gösterdiği Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, 4. sırada yer almasına tepki gösterdi. “Partim beni ‘ne olduğunu bir türlü anlayamadığım ve bize hiç yakışmadığını düşündüğüm ‘bileşen hukuku’ çerçevesinde İstanbul 1. bölge 4. sıraya uygun bulmuş” diyen Katırcıoğlu, kişisel Twitter hesabından “Ne diyeyim? ‘Vatana ve millete’ hayırlı olsun” yorumunda bulundu.
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