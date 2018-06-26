HDP'nin İstanbul oyları nasıl arttı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleşti. HDP 2015 seçimlerindeki 948 bin 720’lik oyunu 24 Haziran seçimlerinde 1 milyon 195 bin 352’ye yükseltti. 27. dönemde İstanbul’dan HDP milletvekili seçilen isimler oyların nasıl arttığını anlattı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in söyleşisine göre İstanbul 3’ncü bölgeden seçilen Saruhan Oluç, oy artışının İstanbul'daki seçmenin bilinçli olmasından kaynaklandığını belirtti.

Oluç, HDP İstanbul il örgütünün iyi çalıştığına değinerek “İstanbul’da demokrasi güçleri bizim çalışmalarımıza çok büyük bir destek verdi. HDP’nin İstanbul’da oyunu artırmasının bir başka sebebi de İstanbul’daki seçmenin bilinçli olması. Bilinçli kitle HDP’nin Meclis’e girmemesinin yaratacağı sonuçlarının ağırlığını gördü'' ifadesini kullandı.

Partisinin politikasını iyi anlattığına değinen HDP'li vekil ''HDP İstanbul’da biraz da bu demokrasi mücadelesinin lokomotifi oldu” dedi.

HDP’nin İstanbul 1’nci bölgeden aday gösterdiği Erol Katırcıoğlu da yeni dönemde parlamentoya girdi. Katırcıoğlu, HDP’nin İstanbul’da oylarını artmasında iki önemli faktör olduğunu söyledi: “Birincisi CHP’li seçmenlerin stratejik oylarının bir etkisi oldu. 7 Haziran’dan sonra Türkiye’nin Batı’sındaki insanlar olan bitenlere ses çıkarmadı. Ama sanıyorum insanların vicdanları kanadı, rahatsız oldular''

''Ben insanların HDP’ye yapılanlara razı olmadığı için HDP’ye oy verme gereği hissettiklerini düşünüyorum. Örgütümüz çok muhteşem çalıştı. Partimizin milletvekillerinin vekillikleri düşürüldü, vekillerimiz cezaevlerinde, eş genel başkanımız cezaevinde. Bütün bu baskılara rağmen inanılmaz güzel çalıştık. Bu çalışmalara şapkamı çıkarttım. Her şey çok etkileyiciydi”

İstanbul 1’nci bölgeden seçilen Erkan Baş ise HDP’nin oyunu arttırmasına ilişkin olarak emekçilerin mücadelesine dikkat çekti. HDP'li vekil, “Genel olarak da Türkiye’nin Batı’sında yaşayan emekçilerin de iktidar karşısında daha kararlı daha dik bir duruşa ihtiyacı vardı. HDP biraz da bunun temsilcisi oldu. İktidarın bütün baskılarına rağmen temsil olmayan bir iradeyi temsil ettiğini düşünüyorum. Bu faktörlerin HDP’nin özellikle İstanbul’daki oylarının artışında etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

HDP İstanbul 3’ncü bölgeden seçilen Züleyha Gülüm antidemokratik bir seçim süreci geçirildiğini ifade ederek partisinin kadınlara olan yaklaşımına değindi. ''HDP’nin çizgisi, kadınlara yaklaşımı, kadınların HDP’ye yönelmesinde etkili oldu. Bütün bunların bu seçimde cevap olduğunu düşünüyorum. Başta kadın özgürlüğü olmak üzere barış, özgürlük ve eşitlik, demokrasi gelene kadar mücadelemiz sürecek'' diyen Gülüm söyleşisini ''emek harcayan, mücadeleye inanan tüm arkadaşlara ve seçmenlere emekleriniz için çok sağ olun demek istiyorum'' diyerek noktaladı.