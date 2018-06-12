HDP'nin İstanbul mitinginin tarihi belli oldu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İstanbul büyük mitingini, 17 Haziran'da düzenleyeceği belirtildi. Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek olan miting, Pazar günü saat 17.00'de başlaması planlanıyor.
Mitingde, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin Eş Başkanı Ahmet Türk ve partinin İstanbul milletvekili adaylarının birer konuşma yapacağı bildirildi.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanacak olan konuşmasının miting saatine denk gelmesi nedeniyle alana dev ekranlar kurulup, Demirtaş'ın konuşması bu ekranlardan paylaşılacak. (M.A)