T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'nin İstanbul mitinginin tarihi belli oldu

Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanacak olan konuşması miting alanına kurulan ekranlardan paylaşılacak

12 Haziran 2018 16:18

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İstanbul büyük mitingini,  17 Haziran'da düzenleyeceği belirtildi. Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek olan miting,  Pazar günü saat 17.00'de başlaması planlanıyor.

Mitingde, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin Eş Başkanı Ahmet Türk ve partinin İstanbul milletvekili adaylarının birer konuşma yapacağı bildirildi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanacak olan konuşmasının miting saatine denk gelmesi nedeniyle alana dev ekranlar kurulup, Demirtaş'ın konuşması bu ekranlardan paylaşılacak. (M.A)

ETİKETLER

hdpistanbulmiting
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24