HDP’nin il binasına saldıranlar bilgisayarları çaldı

HDP Denizli il binası 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar 'Tanrı Türkü korusun, "Geldik yoktunuz" yazarken 2 bilgisayar ve 300 TL parayı çaldı.

dihaber’de yer alan habere göre Denizli'de HDP il binası, dün gece yarısı 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. İl binasının kapısını kırarak içeriye giren saldırganlar, binanın içine “Tanrı Türkü korusun, yüceltsin”, “Geldik yoktunuz Başkan” yazılamaları yaptı. Saldırganlar duvarlara Türk bayrağı astı ve üç hilal çizdi. HDP’nin “Hayır” afişlerini yırtan saldırganlar partide bulunan evrakları ateşe vererek tabelalarını kırdı. Saldırganlar, parti binasında bulunan 2 bilgisayar bilgisayar ile 300 TL parayı çaldı.

Saldırıyı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından telefonla aranınca öğrendiklerini belirten HDP İl Eş başkanı Yunus Özdemir, kamera kayıtlarında saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve şu an kimliklerinin tespit edilemediğini söyledi.

Saldırının amacının HDP’nin “Hayır” çalışmalarını engellemek olduğunu dile getiren Özdemir, “Her ne olursa olsun çalışmalarımızı engelleyemeyecekler. İl binalarımızı ateşe verseler de biz Denizli’den güçlü bir ‘Hayır’ çıkaracağız. 17 Nisan sabahı il binamıza ‘Geldik yoktunuz’ yazanlara burada olduğumuzu güçlü bir ‘Hayır’ ile göstereceğiz” dedi.