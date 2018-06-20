HDP'nin iki PM üyesi gözaltı alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclis (PM) üyesi Abdulselam Demirkıran ve Arife Çınar gözaltına alındı. Demirkıran'ın, Adana’dan Mersin’e giderken yol kontrolünde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Demirkıran’ın Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

MA’da yer alan habere göre, HDP PM üyesi Arife Çınar, Menemen’de akşam saatlerinde gözaltına alındı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Arife Çınar, dün akşam saatlerinde İzmir’in Menemen ilçesinde gözaltına alındı. Seçim çalışması yürüttükleri sırada polislerce durdurulan Çınar, hakkında “yakalama kararı” olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Çınar, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde de sabah saatlerinde HDP üyelerinin evlerine baskın düzenlendi. Baskınlarda, Özgür Ulaş, Dündar Cin, M. Ali Akdağ ve Jiyan Cin adlı kişiler gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen kişiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.