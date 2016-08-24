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HDP'nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkındaki iddianame kabul edildi

Davanın 8 Aralık'ta görüleceği belirtildi

24 Ağustos 2016 17:18

Adana Cumhuriyet Savcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılama" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek, dava açıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yüksekdağ'ın Adana'da katıldığı bazı cenaze törenleri ile düzenlenen basın açıklamalarında yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 

Yüksekdağ hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılama" suçlamasıyla geçen günlerde hazırlanan iddianame, Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

İddianamede, soruşturma kapsamında Yüksekdağ'ın, ifadesine başvurulmak içinAnkara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı ancak çıkartılan
tebligata rağmen savunmasını yapmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat bürosuna gitmediği belirtildi. 

Bu arada, açılan davanın 8 Aralık'ta görüleceği öğrenildi.

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