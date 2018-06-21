HDP'nin Diyarbakır mitinginden: 4 gün sonra Demirtaş'ı karşında göreceksin

HDP'nin Diyarbakır mitingi KESK, DİSK, TMMOB, CHP ve ESP Diyarbakır il örgütleri, Diyarbakır Tabip Odası, Genel-İş, 78’liler Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılımıyla İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirdi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş'a yönelik “Bu parti başka aday mı bulamadı? Bu kadar fakir fukara mıydı?” sözlerine, "Sana mı soracağız Recep bey. Biz Selo’yu uygun gördük, Selo’yu başkan yapacağız. Korkmakta haklısın, rüyalarına giriyor, kabusun oluyor biliyoruz. O rüyalar, 24 Haziran’da gerçek olacak. 4 gün sonra Demirtaş’ı karşında göreceksin. Bu meydanda göreceksin” tepkisini gösterdi.

Halkların Demokratik Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Şık da Diyarbakır mitinginde konuştu.

"Barışı ve özgürlüğü; asla ve asla zalim Dehaklara teslim etmeyen, Devrimci Kawa’nın yiğit insanları merhaba! Selam olsun Ahmed Arif’in, Ape Musa’nın, Vedat Aydın’ın, Tahir Elçi’nin memleketine" diyerek halkı selamlayan Şık, “Bu meydan bombalar gördü. Bu meydan en büyük acılarla sarsıldı. Bu meydandan yükselen çığlıklar hâlâ havada asılı duruyor. Bu meydanda yitirdiğimiz canlarımız var. Bu meydanda o canların sesi, sözü var. Ancak, bunca kötülüğe, bunca acıya rağmen hoş bulduk! Bu ne güzel bir karşılama, bugün burada sizlerin karşısında olmak ne büyük onur, ne büyük mutluluk” diye konuştu.

Polisler alanın girişinde ise bazı pankart ve dövizlerin yanı sıra cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş maskelerine de el koydu.

HDP flamalarıyla süslenem miting alanına gelenler ise “Faşizmi kadınlar yıkacak”, “Jin jiyan azadi”, “Eşitlik ve özgürlükte adresimiz HDP”, “Kadınların oyu kadın bakanlığına”, “Kadın inkarına karşı kadın adalet divanı”, “Tek adam rejimine karşı geliyorum”, “Faşizme geçit yok”, “Kadınların oyu barışa” yazılı dövizler taşıdı.