HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: Tutuklu 12 FETÖ savcısının fezleke ve sahte delilleriyle halen tutukluyum

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, darbe girişiminden sorumlu tutulan Fetullah Gülen yapılanmasına bağlı 12 savcının tutukluluğa gerekçe olarak sahte deliller gösterdiğini öne sürdü.

Twitter'dan yaptığı bir dizi paylaşımda Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ulaştığı bir belgeyi de iddiasına kanıt olarak paylaştı.

Diyarbakır Barosu'nun talebi üzerine Ankara Başsavcılığı'nın yolladığı bu belgede, Demirtaş'ın tutuklanmasına neden olan beyanların sahibi 'MERCEK' kod adlı gizli tanığa ait evrakların dava dosyasında bulunmadığı belirtildi.

"2012'de Cemaat savcılarınca uydurulan (ki bunlar şu anda tutuklu) MERCEK adlı sözde gizli tanığın beyanlarını, sırf ben tutuklanayım diye bu dönemin savcıları da dosyama koydular" ifadelerini kullanan Demirtaş, şöyle devam etti:

Kasım ayından bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ile birlikte Suriye'de bulunan Kobani'ye Türkiye'den koridor açılması talebiyle Ekim 2014'te düzenlenen protesto gösterileri için yaptıkları çağrılardan dolayı tutuklanmıştı.

Demirtaş "suç işlemeye tahrik" ve "halkı isyana teşvik" ile suçlanıyordu.

24 Haziran erken seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrılar yapılıyor. Bazı muhalefet partileri de bu çağrılara destekçi.

Demirtaş'ın "terörist" olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şu ana dek mitinglerinde ya da seçim kampanyası söylemlerinde Demirtaş'ın adını zikretmedi.