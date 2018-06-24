HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş cezaevinde oyunu kullandı

HDP'nin 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Kişisel sosyal medya hesabından oy verdiğini duyuran Demirtaş, "Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum" dedi.

Demirtaş'ın resmi Twitter adresinden, HDP'nin cezaevinde bulunan Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile çekildiği bir kare şu notla paylaşıldı:

"Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun."